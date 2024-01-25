deeplearning/modulus/modulus-sym-v120/_modules/modulus/sym/eq/pdes/linear_elasticity.html

# Copyright (c) 2023, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
"""Equations related to linear elasticity
"""
from sympy import Symbol, Function, Number
from modulus.sym.eq.pde import PDE
from modulus.sym.node import Node
[docs]class LinearElasticity(PDE):
"""
Linear elasticity equations.
Use either (E, nu) or (lambda_, mu) to define the material properties.
Parameters
==========
E : float, Sympy Symbol/Expr, str
The Young's modulus
nu : float, Sympy Symbol/Expr, str
The Poisson's ratio
lambda_: float, Sympy Symbol/Expr, str
Lamé's first parameter
mu: float, Sympy Symbol/Expr, str
Lamé's second parameter (shear modulus)
rho: float, Sympy Symbol/Expr, str
Mass density.
dim : int
Dimension of the linear elasticity (2 or 3). Default is 3.
Example
========
>>> elasticity_equations = LinearElasticity(E=10, nu=0.3, dim=2)
>>> elasticity_equations.pprint()
navier_x: -13.4615384615385*u__x__x - 3.84615384615385*u__y__y - 9.61538461538461*v__x__y
navier_y: -3.84615384615385*v__x__x - 13.4615384615385*v__y__y - 9.61538461538461*u__x__y
stress_disp_xx: -sigma_xx + 13.4615384615385*u__x + 5.76923076923077*v__y
stress_disp_yy: -sigma_yy + 5.76923076923077*u__x + 13.4615384615385*v__y
stress_disp_xy: -sigma_xy + 3.84615384615385*u__y + 3.84615384615385*v__x
equilibrium_x: -sigma_xx__x - sigma_xy__y
equilibrium_y: -sigma_xy__x - sigma_yy__y
traction_x: normal_x*sigma_xx + normal_y*sigma_xy
traction_y: normal_x*sigma_xy + normal_y*sigma_yy
"""
name = "LinearElasticity"
def __init__(
self, E=None, nu=None, lambda_=None, mu=None, rho=1, dim=3, time=False
):
# set params
self.dim = dim
self.time = time
# coordinates
x, y, z = Symbol("x"), Symbol("y"), Symbol("z")
normal_x, normal_y, normal_z = (
Symbol("normal_x"),
Symbol("normal_y"),
Symbol("normal_z"),
)
# time
t = Symbol("t")
# make input variables
input_variables = {"x": x, "y": y, "z": z, "t": t}
if self.dim == 2:
input_variables.pop("z")
if not self.time:
input_variables.pop("t")
# displacement componets
u = Function("u")(*input_variables)
v = Function("v")(*input_variables)
sigma_xx = Function("sigma_xx")(*input_variables)
sigma_yy = Function("sigma_yy")(*input_variables)
sigma_xy = Function("sigma_xy")(*input_variables)
if self.dim == 3:
w = Function("w")(*input_variables)
sigma_zz = Function("sigma_zz")(*input_variables)
sigma_xz = Function("sigma_xz")(*input_variables)
sigma_yz = Function("sigma_yz")(*input_variables)
else:
w = Number(0)
sigma_zz = Number(0)
sigma_xz = Number(0)
sigma_yz = Number(0)
# material properties
if lambda_ is None:
if isinstance(nu, str):
nu = Function(nu)(*input_variables)
elif isinstance(nu, (float, int)):
nu = Number(nu)
if isinstance(E, str):
E = Function(E)(*input_variables)
elif isinstance(E, (float, int)):
E = Number(E)
lambda_ = nu * E / ((1 + nu) * (1 - 2 * nu))
mu = E / (2 * (1 + nu))
else:
if isinstance(lambda_, str):
lambda_ = Function(lambda_)(*input_variables)
elif isinstance(lambda_, (float, int)):
lambda_ = Number(lambda_)
if isinstance(mu, str):
mu = Function(mu)(*input_variables)
elif isinstance(mu, (float, int)):
mu = Number(mu)
if isinstance(rho, str):
rho = Function(rho)(*input_variables)
elif isinstance(rho, (float, int)):
rho = Number(rho)
# set equations
self.equations = {}
# Stress equations
self.equations["stress_disp_xx"] = (
lambda_ * (u.diff(x) + v.diff(y) + w.diff(z))
+ 2 * mu * u.diff(x)
- sigma_xx
)
self.equations["stress_disp_yy"] = (
lambda_ * (u.diff(x) + v.diff(y) + w.diff(z))
+ 2 * mu * v.diff(y)
- sigma_yy
)
self.equations["stress_disp_zz"] = (
lambda_ * (u.diff(x) + v.diff(y) + w.diff(z))
+ 2 * mu * w.diff(z)
- sigma_zz
)
self.equations["stress_disp_xy"] = mu * (u.diff(y) + v.diff(x)) - sigma_xy
self.equations["stress_disp_xz"] = mu * (u.diff(z) + w.diff(x)) - sigma_xz
self.equations["stress_disp_yz"] = mu * (v.diff(z) + w.diff(y)) - sigma_yz
# Equations of equilibrium
self.equations["equilibrium_x"] = rho * ((u.diff(t)).diff(t)) - (
sigma_xx.diff(x) + sigma_xy.diff(y) + sigma_xz.diff(z)
)
self.equations["equilibrium_y"] = rho * ((v.diff(t)).diff(t)) - (
sigma_xy.diff(x) + sigma_yy.diff(y) + sigma_yz.diff(z)
)
self.equations["equilibrium_z"] = rho * ((w.diff(t)).diff(t)) - (
sigma_xz.diff(x) + sigma_yz.diff(y) + sigma_zz.diff(z)
)
# Traction equations
self.equations["traction_x"] = (
normal_x * sigma_xx + normal_y * sigma_xy + normal_z * sigma_xz
)
self.equations["traction_y"] = (
normal_x * sigma_xy + normal_y * sigma_yy + normal_z * sigma_yz
)
self.equations["traction_z"] = (
normal_x * sigma_xz + normal_y * sigma_yz + normal_z * sigma_zz
)
# Navier equations
self.equations["navier_x"] = (
rho * ((u.diff(t)).diff(t))
- (lambda_ + mu) * (u.diff(x) + v.diff(y) + w.diff(z)).diff(x)
- mu * ((u.diff(x)).diff(x) + (u.diff(y)).diff(y) + (u.diff(z)).diff(z))
)
self.equations["navier_y"] = (
rho * ((v.diff(t)).diff(t))
- (lambda_ + mu) * (u.diff(x) + v.diff(y) + w.diff(z)).diff(y)
- mu * ((v.diff(x)).diff(x) + (v.diff(y)).diff(y) + (v.diff(z)).diff(z))
)
self.equations["navier_z"] = (
rho * ((w.diff(t)).diff(t))
- (lambda_ + mu) * (u.diff(x) + v.diff(y) + w.diff(z)).diff(z)
- mu * ((w.diff(x)).diff(x) + (w.diff(y)).diff(y) + (w.diff(z)).diff(z))
)
if self.dim == 2:
self.equations.pop("navier_z")
self.equations.pop("stress_disp_zz")
self.equations.pop("stress_disp_xz")
self.equations.pop("stress_disp_yz")
self.equations.pop("equilibrium_z")
self.equations.pop("traction_z")
[docs]class LinearElasticityPlaneStress(PDE):
"""
Linear elasticity plane stress equations.
Use either (E, nu) or (lambda_, mu) to define the material properties.
Parameters
==========
E : float, Sympy Symbol/Expr, str
The Young's modulus
nu : float, Sympy Symbol/Expr, str
The Poisson's ratio
lambda_: float, Sympy Symbol/Expr, str
Lamé's first parameter.
mu: float, Sympy Symbol/Expr, str
Lamé's second parameter (shear modulus)
rho: float, Sympy Symbol/Expr, str
Mass density.
Example
========
>>> plane_stress_equations = LinearElasticityPlaneStress(E=10, nu=0.3)
>>> plane_stress_equations.pprint()
stress_disp_xx: -sigma_xx + 10.989010989011*u__x + 3.2967032967033*v__y
stress_disp_yy: -sigma_yy + 3.2967032967033*u__x + 10.989010989011*v__y
stress_disp_xy: -sigma_xy + 3.84615384615385*u__y + 3.84615384615385*v__x
equilibrium_x: -sigma_xx__x - sigma_xy__y
equilibrium_y: -sigma_xy__x - sigma_yy__y
traction_x: normal_x*sigma_xx + normal_y*sigma_xy
traction_y: normal_x*sigma_xy + normal_y*sigma_yy
"""
name = "LinearElasticityPlaneStress"
def __init__(self, E=None, nu=None, lambda_=None, mu=None, rho=1, time=False):
# set params
self.time = time
# coordinates
x, y = Symbol("x"), Symbol("y")
normal_x, normal_y = Symbol("normal_x"), Symbol("normal_y")
# time
t = Symbol("t")
# make input variables
input_variables = {"x": x, "y": y, "t": t}
if not self.time:
input_variables.pop("t")
# displacement componets
u = Function("u")(*input_variables)
v = Function("v")(*input_variables)
sigma_xx = Function("sigma_xx")(*input_variables)
sigma_yy = Function("sigma_yy")(*input_variables)
sigma_xy = Function("sigma_xy")(*input_variables)
# material properties
if lambda_ is None:
if isinstance(nu, str):
nu = Function(nu)(*input_variables)
elif isinstance(nu, (float, int)):
nu = Number(nu)
if isinstance(E, str):
E = Function(E)(*input_variables)
elif isinstance(E, (float, int)):
E = Number(E)
lambda_ = nu * E / ((1 + nu) * (1 - 2 * nu))
mu = E / (2 * (1 + nu))
else:
if isinstance(lambda_, str):
lambda_ = Function(lambda_)(*input_variables)
elif isinstance(lambda_, (float, int)):
lambda_ = Number(lambda_)
if isinstance(mu, str):
mu = Function(mu)(*input_variables)
elif isinstance(mu, (float, int)):
mu = Number(mu)
if isinstance(rho, str):
rho = Function(rho)(*input_variables)
elif isinstance(rho, (float, int)):
rho = Number(rho)
# set equations
self.equations = {}
# Stress equations
w_z = -lambda_ / (lambda_ + 2 * mu) * (u.diff(x) + v.diff(y))
self.equations["stress_disp_xx"] = (
lambda_ * (u.diff(x) + v.diff(y) + w_z) + 2 * mu * u.diff(x) - sigma_xx
)
self.equations["stress_disp_yy"] = (
lambda_ * (u.diff(x) + v.diff(y) + w_z) + 2 * mu * v.diff(y) - sigma_yy
)
self.equations["stress_disp_xy"] = mu * (u.diff(y) + v.diff(x)) - sigma_xy
# Equations of equilibrium
self.equations["equilibrium_x"] = rho * ((u.diff(t)).diff(t)) - (
sigma_xx.diff(x) + sigma_xy.diff(y)
)
self.equations["equilibrium_y"] = rho * ((v.diff(t)).diff(t)) - (
sigma_xy.diff(x) + sigma_yy.diff(y)
)
# Traction equations
self.equations["traction_x"] = normal_x * sigma_xx + normal_y * sigma_xy
self.equations["traction_y"] = normal_x * sigma_xy + normal_y * sigma_yy