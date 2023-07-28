NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class Health

Nested Relationships

Nested Types

Class Documentation

class Health

Public Types

typedef WithAsyncMethod_Check<WithAsyncMethod_Watch<Service>> AsyncService

typedef WithCallbackMethod_Check<WithCallbackMethod_Watch<Service>> CallbackService

typedef CallbackService ExperimentalCallbackService

typedef WithStreamedUnaryMethod_Check<Service> StreamedUnaryService

typedef WithSplitStreamingMethod_Watch<Service> SplitStreamedService

typedef WithStreamedUnaryMethod_Check<WithSplitStreamingMethod_Watch<Service>> StreamedService

Public Static Functions

static inline constexpr char const *service_full_name()

static std::unique_ptr<Stub> NewStub(const std::shared_ptr<::grpc::ChannelInterface> &channel, const ::grpc::StubOptions &options = ::grpc::StubOptions())

class Service : public grpc::Service

Public Functions

Service()

virtual ~Service()

::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response)

::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *writer)

class Stub : public grpc::health::v1::Health::StubInterface

Public Functions

Stub(const std::shared_ptr<::grpc::ChannelInterface> &channel, const ::grpc::StubOptions &options = ::grpc::StubOptions())

virtual ::grpc::Status Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response) override

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq, void *tag)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline virtual class async *async() override

class async : public grpc::health::v1::Health::StubInterface::async_interface

class StubInterface

Subclassed by grpc::health::v1::Health::Stub

Public Types

typedef class async_interface experimental_async_interface

Public Functions

inline virtual ~StubInterface()

virtual ::grpc::Status Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response) = 0

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq, void *tag)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline virtual class async_interface *async()

inline class async_interface *experimental_async()

class async_interface

Subclassed by grpc::health::v1::Health::Stub::async

Public Functions

inline virtual ~async_interface()

virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0

virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0

virtual void Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ClientReadReactor<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *reactor) = 0

template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_Check : public BaseClass

Public Functions

inline WithAsyncMethod_Check()

inline ~WithAsyncMethod_Check() override

inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override

inline void RequestCheck(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)

template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_Watch : public BaseClass

Public Functions

inline WithAsyncMethod_Watch()

inline ~WithAsyncMethod_Watch() override

inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override

inline void RequestWatch(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ServerAsyncWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *writer, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)

template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_Check : public BaseClass

Public Functions

inline WithCallbackMethod_Check()

inline void SetMessageAllocatorFor_Check(::grpc::MessageAllocator<::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *allocator)

inline ~WithCallbackMethod_Check() override

inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override

inline ::grpc::ServerUnaryReactor *Check(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*)

template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_Watch : public BaseClass

Public Functions

inline WithCallbackMethod_Watch()

inline ~WithCallbackMethod_Watch() override

inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override

inline ::grpc::ServerWriteReactor<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *Watch(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*)

template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_Check : public BaseClass

Public Functions

inline WithGenericMethod_Check()

inline ~WithGenericMethod_Check() override

inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override

template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_Watch : public BaseClass

Public Functions

inline WithGenericMethod_Watch()

inline ~WithGenericMethod_Watch() override

inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override

template<class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_Check : public BaseClass

Public Functions

inline WithRawCallbackMethod_Check()

inline ~WithRawCallbackMethod_Check() override

inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override

inline ::grpc::ServerUnaryReactor *Check(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::ByteBuffer*, ::grpc::ByteBuffer*)

template<class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_Watch : public BaseClass

Public Functions

inline WithRawCallbackMethod_Watch()

inline ~WithRawCallbackMethod_Watch() override

inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override

inline ::grpc::ServerWriteReactor<::grpc::ByteBuffer> *Watch(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::ByteBuffer*)

template<class BaseClass>
class WithRawMethod_Check : public BaseClass

Public Functions

inline WithRawMethod_Check()

inline ~WithRawMethod_Check() override

inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override

inline void RequestCheck(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)

template<class BaseClass>
class WithRawMethod_Watch : public BaseClass

Public Functions

inline WithRawMethod_Watch()

inline ~WithRawMethod_Watch() override

inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override

inline void RequestWatch(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncWriter<::grpc::ByteBuffer> *writer, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)

template<class BaseClass>
class WithSplitStreamingMethod_Watch : public BaseClass

Public Functions

inline WithSplitStreamingMethod_Watch()

inline ~WithSplitStreamingMethod_Watch() override

inline ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*) override

virtual ::grpc::Status StreamedWatch(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerSplitStreamer<::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *server_split_streamer) = 0

template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_Check : public BaseClass

Public Functions

inline WithStreamedUnaryMethod_Check()

inline ~WithStreamedUnaryMethod_Check() override

inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override

virtual ::grpc::Status StreamedCheck(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *server_unary_streamer) = 0
