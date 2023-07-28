NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class Health::Stub

Nested Relationships

This class is a nested type of Class Health.

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class Stub : public grpc::health::v1::Health::StubInterface

Public Functions

Stub(const std::shared_ptr<::grpc::ChannelInterface> &channel, const ::grpc::StubOptions &options = ::grpc::StubOptions())

virtual ::grpc::Status Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response) override

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq, void *tag)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReader<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline virtual class async *async() override

class async : public grpc::health::v1::Health::StubInterface::async_interface
