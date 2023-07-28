Class Health::StubInterface
Defined in File health_checking.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class Health.
Nested Types
Derived Type
public grpc::health::v1::Health::Stub(Class Health::Stub)
-
class StubInterface
Subclassed by grpc::health::v1::Health::Stub
Public Types
- typedef class async_interface experimental_async_interface
Public Functions
- inline virtual ~StubInterface()
- virtual ::grpc::Status Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response) = 0
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq, void *tag)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline virtual class async_interface *async()
- inline class async_interface *experimental_async()
-
class async_interface
Subclassed by grpc::health::v1::Health::Stub::async
Public Functions
- inline virtual ~async_interface()
- virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
- virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
- virtual void Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ClientReadReactor<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *reactor) = 0