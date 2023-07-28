Class StubInterface::async_interface
Defined in File health_checking.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class Health::StubInterface.
Derived Type
public grpc::health::v1::Health::Stub::async(Class Stub::async)
-
class async_interface
Subclassed by grpc::health::v1::Health::Stub::async
Public Functions
- inline virtual ~async_interface()
- virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
- virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
- virtual void Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ClientReadReactor<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *reactor) = 0