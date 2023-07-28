NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1  Template Class Health::WithRawMethod_Check

Template Class Health::WithRawMethod_Check

Nested Relationships

This class is a nested type of Class Health.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public BaseClass

Class Documentation

template<class BaseClass>
class WithRawMethod_Check : public BaseClass

Public Functions

inline WithRawMethod_Check()

inline ~WithRawMethod_Check() override

inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override

inline void RequestCheck(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Jul 28, 2023
content here