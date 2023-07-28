NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Template Class Health::WithStreamedUnaryMethod_Check

Nested Relationships

This class is a nested type of Class Health.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public BaseClass

Class Documentation

template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_Check : public BaseClass

Public Functions

inline WithStreamedUnaryMethod_Check()

inline ~WithStreamedUnaryMethod_Check() override

inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override

virtual ::grpc::Status StreamedCheck(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *server_unary_streamer) = 0
