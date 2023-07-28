NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class Allocator

Inheritance Relationships

Base Type

Derived Types

Class Documentation

class Allocator : public holoscan::gxf::GXFResource

Subclassed by holoscan::BlockMemoryPool, holoscan::CudaStreamPool, holoscan::UnboundedAllocator

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline Allocator(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)

Allocator() = default

Allocator(const std::string &name, nvidia::gxf::Allocator *component)

inline virtual const char *gxf_typename() const override

virtual bool is_available(uint64_t size)

virtual nvidia::byte *allocate(uint64_t size, MemoryStorageType type)

virtual void free(nvidia::byte *pointer)
