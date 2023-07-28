NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class InferBase

Inheritance Relationships

Derived Types

Class Documentation

class InferBase

Base Inference Class.

Subclassed by holoscan::inference::OnnxInfer, holoscan::inference::TrtInfer

Public Functions

inline virtual InferStatus do_inference(std::shared_ptr<DataBuffer> &input_data, std::shared_ptr<DataBuffer> &output_buffer)

Does the Core inference.

Parameters

  • input_data – Input DataBuffer

  • output_buffer – Output DataBuffer, is populated with inferred results

Returns

InferStatus

inline virtual std::vector<int64_t> get_input_dims() const

Get input data dimensions to the model.

Returns

Vector of values as dimension

inline virtual std::vector<int64_t> get_output_dims() const

Get output data dimensions from the model.

Returns

Vector of values as dimension

inline virtual void cleanup()
