NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class Logger
Class Logger
Defined in
File utils.hpp
Inheritance Relationships
Base Type
public nvinfer1::ILogger
Class Documentation
class
Logger
:
public
nvinfer1
::
ILogger
Class to extend TensorRT logger.
