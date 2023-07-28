Class Receiver
Defined in File receiver.hpp
Base Type
public holoscan::gxf::GXFResource(Class GXFResource)
Derived Type
public holoscan::DoubleBufferReceiver(Class DoubleBufferReceiver)
-
class Receiver : public holoscan::gxf::GXFResource
Subclassed by holoscan::DoubleBufferReceiver
Public Functions
-
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline Receiver(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
- Receiver() = default
- Receiver(const std::string &name, nvidia::gxf::Receiver *component)
- inline virtual const char *gxf_typename() const override
- template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>