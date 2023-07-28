Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
Menu
Docs Hub
Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Submit Search
Submit Search
NVIDIA Docs Hub Homepage
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class Stub::async_stub_
Class Stub::async_stub_
Defined in
File app_driver.grpc.pb.h
Nested Relationships
This class is a nested type of
Class AppDriver::Stub
.
Class Documentation
class
async_stub_
© Copyright 2022-2023, NVIDIA.
Last updated on Jul 28, 2023
Close
content here