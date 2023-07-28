NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class AppWorker::Service

Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppWorker.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public grpc::Service

Class Documentation

class Service : public grpc::Service

Public Functions

Service()

virtual ~Service()

::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response)

::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response)
