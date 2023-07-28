Class AppWorker::Service
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppWorker.
Base Type
public grpc::Service
class Service : public grpc::Service
Public Functions
- Service()
- virtual ~Service()
- ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response)
- ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response)