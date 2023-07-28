Class AppWorker::Stub
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppWorker.
Nested Types
Base Type
public holoscan::service::AppWorker::StubInterface(Class AppWorker::StubInterface)
-
class Stub : public holoscan::service::AppWorker::StubInterface
-
Public Functions
- virtual ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) override
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- virtual ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) override
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
- inline virtual class async *async() override
- class async : public holoscan::service::AppWorker::StubInterface::async_interface