Class AppWorker::StubInterface

Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppWorker.

Nested Types

Inheritance Relationships

Derived Type

Class Documentation

class StubInterface

Subclassed by holoscan::service::AppWorker::Stub

Public Types

typedef class async_interface experimental_async_interface

Public Functions

inline virtual ~StubInterface()

virtual ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) = 0

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

virtual ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) = 0

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)

inline virtual class async_interface *async()

inline class async_interface *experimental_async()

class async_interface

Subclassed by holoscan::service::AppWorker::Stub::async

Public Functions

inline virtual ~async_interface()

virtual void AvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0

virtual void AvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0

virtual void FragmentExecution(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0

virtual void FragmentExecution(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
