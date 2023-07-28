NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Template Class AppWorker::WithCallbackMethod_AvailablePorts

Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppWorker.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public BaseClass

Class Documentation

template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_AvailablePorts : public BaseClass

Public Functions

inline WithCallbackMethod_AvailablePorts()

inline void SetMessageAllocatorFor_AvailablePorts(::grpc::MessageAllocator<::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse> *allocator)

inline ~WithCallbackMethod_AvailablePorts() override

inline ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override

inline ::grpc::ServerUnaryReactor *AvailablePorts(::grpc::CallbackServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*)
