Template Class AppWorker::WithRawMethod_AvailablePorts
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppWorker.
Base Type
public BaseClass
-
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_AvailablePorts : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithRawMethod_AvailablePorts()
- inline ~WithRawMethod_AvailablePorts() override
- inline ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
- inline void RequestAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)