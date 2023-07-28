Template Class AppWorker::WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppWorker.
Base Type
public BaseClass
-
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts : public BaseClass
-
Public Functions
- inline WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts()
- inline ~WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts() override
- inline ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
- virtual ::grpc::Status StreamedAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse> *server_unary_streamer) = 0