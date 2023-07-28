Template Class AppWorker::WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts

NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppWorker.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public BaseClass

Class Documentation

template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts : public BaseClass

Public Functions

inline WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts()

inline ~WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts() override

inline ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override

virtual ::grpc::Status StreamedAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse> *server_unary_streamer) = 0
