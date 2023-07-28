Class AvailablePortsResponse
Defined in File app_worker.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class AvailablePortsResponse : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
- enumerator kUnusedPortsFieldNumber
Public Functions
- inline AvailablePortsResponse()
- ~AvailablePortsResponse() override
- explicit PROTOBUF_CONSTEXPR AvailablePortsResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
- AvailablePortsResponse(const AvailablePortsResponse &from)
- inline AvailablePortsResponse(AvailablePortsResponse &&from) noexcept
- inline AvailablePortsResponse &operator=(const AvailablePortsResponse &from)
- inline AvailablePortsResponse &operator=(AvailablePortsResponse &&from) noexcept
- inline void Swap(AvailablePortsResponse *other)
- inline void UnsafeArenaSwap(AvailablePortsResponse *other)
- inline AvailablePortsResponse *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
- void CopyFrom(const AvailablePortsResponse &from)
- inline void MergeFrom(const AvailablePortsResponse &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
- bool IsInitialized() const final
- size_t ByteSizeLong() const final
- const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
- uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
- inline int GetCachedSize() const final
- const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
- inline int unused_ports_size() const
- inline void clear_unused_ports()
- inline uint32_t unused_ports(int index) const
- inline void set_unused_ports(int index, uint32_t value)
- inline void add_unused_ports(uint32_t value)
- inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedField<uint32_t> &unused_ports() const
- inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedField<uint32_t> *mutable_unused_ports()
Public Members
- Impl_ _impl_
Public Static Functions
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
- static inline const AvailablePortsResponse &default_instance()
- static inline const AvailablePortsResponse *internal_default_instance()
Public Static Attributes
- static constexpr int kIndexInFileMessages = 1
- static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, AvailablePortsResponse::MergeImpl}
Protected Functions
- explicit AvailablePortsResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
- inline friend void swap(AvailablePortsResponse &a, AvailablePortsResponse &b)
- class _Internal
- enum [anonymous]