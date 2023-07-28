Class ConnectorArg
Defined in File connection_item.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class ConnectorArg : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum ValueCase
Values:
- enumerator kStrValue
- enumerator kIntValue
- enumerator kDoubleValue
- enumerator VALUE_NOT_SET
-
enum [anonymous]
Values:
- enumerator kKeyFieldNumber
- enumerator kStrValueFieldNumber
- enumerator kIntValueFieldNumber
- enumerator kDoubleValueFieldNumber
Public Functions
- inline ConnectorArg()
- ~ConnectorArg() override
- explicit PROTOBUF_CONSTEXPR ConnectorArg(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
- ConnectorArg(const ConnectorArg &from)
- inline ConnectorArg(ConnectorArg &&from) noexcept
- inline ConnectorArg &operator=(const ConnectorArg &from)
- inline ConnectorArg &operator=(ConnectorArg &&from) noexcept
- inline void Swap(ConnectorArg *other)
- inline void UnsafeArenaSwap(ConnectorArg *other)
- inline ConnectorArg *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
- void CopyFrom(const ConnectorArg &from)
- inline void MergeFrom(const ConnectorArg &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
- bool IsInitialized() const final
- size_t ByteSizeLong() const final
- const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
- uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
- inline int GetCachedSize() const final
- const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
- inline void clear_key()
- inline const std::string &key() const
-
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_key(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
- inline std::string *mutable_key()
- inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_key ()
- inline void set_allocated_key(std::string *key)
- inline bool has_str_value() const
- inline void clear_str_value()
- inline const std::string &str_value() const
-
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
inline void set_str_value(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
- inline std::string *mutable_str_value()
- inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_str_value ()
- inline void set_allocated_str_value(std::string *str_value)
- inline bool has_int_value() const
- inline void clear_int_value()
- inline int32_t int_value() const
- inline void set_int_value(int32_t value)
- inline bool has_double_value() const
- inline void clear_double_value()
- inline double double_value() const
- inline void set_double_value(double value)
- void clear_value()
- inline ValueCase value_case() const
- template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_key (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
Public Members
- Impl_ _impl_
Public Static Functions
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
- static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
- static inline const ConnectorArg &default_instance()
- static inline const ConnectorArg *internal_default_instance()
Public Static Attributes
- static constexpr int kIndexInFileMessages = 0
- static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, ConnectorArg::MergeImpl}
Protected Functions
- explicit ConnectorArg(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_connection_5fitem_2eproto
- inline friend void swap(ConnectorArg &a, ConnectorArg &b)
- class _Internal
- enum ValueCase