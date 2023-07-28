NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class FragmentExecutionRequest

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class FragmentExecutionRequest : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum [anonymous]

Values:

enumerator kFragmentsFieldNumber

enumerator kConnectionsFieldNumber

Public Functions

inline FragmentExecutionRequest()

~FragmentExecutionRequest() override

explicit PROTOBUF_CONSTEXPR FragmentExecutionRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)

FragmentExecutionRequest(const FragmentExecutionRequest &from)

inline FragmentExecutionRequest(FragmentExecutionRequest &&from) noexcept

inline FragmentExecutionRequest &operator=(const FragmentExecutionRequest &from)

inline FragmentExecutionRequest &operator=(FragmentExecutionRequest &&from) noexcept

inline void Swap(FragmentExecutionRequest *other)

inline void UnsafeArenaSwap(FragmentExecutionRequest *other)

inline FragmentExecutionRequest *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final

void CopyFrom(const FragmentExecutionRequest &from)

inline void MergeFrom(const FragmentExecutionRequest &from)

PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final

bool IsInitialized() const final

size_t ByteSizeLong() const final

const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final

uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final

inline int GetCachedSize() const final

const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final

inline int fragments_size() const

inline void clear_fragments()

inline const std::string &fragments(int index) const

inline std::string *mutable_fragments(int index)

inline void set_fragments(int index, const std::string &value)

inline void set_fragments(int index, std::string &&value)

inline void set_fragments(int index, const char *value)

inline void set_fragments(int index, const char *value, size_t size)

inline std::string *add_fragments()

inline void add_fragments(const std::string &value)

inline void add_fragments(std::string &&value)

inline void add_fragments(const char *value)

inline void add_fragments(const char *value, size_t size)

inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> &fragments() const

inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> *mutable_fragments()

inline int connections_size() const

void clear_connections()

inline ::holoscan::service::ConnectionItem *mutable_connections(int index)

inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectionItem> *mutable_connections()

inline const ::holoscan::service::ConnectionItem &connections(int index) const

inline ::holoscan::service::ConnectionItem *add_connections()

inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectionItem> &connections() const

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()

static inline const FragmentExecutionRequest &default_instance()

static inline const FragmentExecutionRequest *internal_default_instance()

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 2

static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, FragmentExecutionRequest::MergeImpl}

Protected Functions

explicit FragmentExecutionRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
inline friend void swap(FragmentExecutionRequest &a, FragmentExecutionRequest &b)

class _Internal
