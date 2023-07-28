NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class FragmentExecutionResponse

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class FragmentExecutionResponse : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum [anonymous]

Values:

enumerator kResultFieldNumber

Public Functions

inline FragmentExecutionResponse()

~FragmentExecutionResponse() override

explicit PROTOBUF_CONSTEXPR FragmentExecutionResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)

FragmentExecutionResponse(const FragmentExecutionResponse &from)

inline FragmentExecutionResponse(FragmentExecutionResponse &&from) noexcept

inline FragmentExecutionResponse &operator=(const FragmentExecutionResponse &from)

inline FragmentExecutionResponse &operator=(FragmentExecutionResponse &&from) noexcept

inline void Swap(FragmentExecutionResponse *other)

inline void UnsafeArenaSwap(FragmentExecutionResponse *other)

inline FragmentExecutionResponse *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final

void CopyFrom(const FragmentExecutionResponse &from)

inline void MergeFrom(const FragmentExecutionResponse &from)

PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final

bool IsInitialized() const final

size_t ByteSizeLong() const final

const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final

uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final

inline int GetCachedSize() const final

const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final

inline bool has_result() const

void clear_result()

inline const ::holoscan::service::Result &result() const

inline PROTOBUF_NODISCARD::holoscan::service::Result *release_result()

inline ::holoscan::service::Result *mutable_result()

inline void set_allocated_result(::holoscan::service::Result *result)

inline void unsafe_arena_set_allocated_result(::holoscan::service::Result *result)

inline ::holoscan::service::Result *unsafe_arena_release_result()

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()

static inline const FragmentExecutionResponse &default_instance()

static inline const FragmentExecutionResponse *internal_default_instance()

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 3

static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, FragmentExecutionResponse::MergeImpl}

Protected Functions

explicit FragmentExecutionResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
inline friend void swap(FragmentExecutionResponse &a, FragmentExecutionResponse &b)

class _Internal

Public Static Functions

static const ::holoscan::service::Result &result(const FragmentExecutionResponse *msg)
