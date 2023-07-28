Class UnboundedAllocator
Defined in File unbounded_allocator.hpp
Base Type
public holoscan::Allocator(Class Allocator)
-
class UnboundedAllocator : public holoscan::Allocator
-
Public Functions
-
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline UnboundedAllocator(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
- UnboundedAllocator() = default
- inline UnboundedAllocator(const std::string &name, nvidia::gxf::UnboundedAllocator *component)
- inline virtual const char *gxf_typename() const override
- template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>