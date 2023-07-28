Class BlockMemoryPool
Defined in File block_memory_pool.hpp
Base Type
public Allocator
class BlockMemoryPool : public Allocator
Public Functions
- BlockMemoryPool()
- ~BlockMemoryPool()
- gxf_result_t registerInterface(Registrar *registrar) override
- gxf_result_t initialize() override
- gxf_result_t is_available_abi(uint64_t size) override
- gxf_result_t allocate_abi(uint64_t size, int32_t type, void **pointer) override
- gxf_result_t free_abi(void *pointer) override
- gxf_result_t deinitialize() override