Class BlockMemoryPool

Inheritance Relationships

Base Type

  • public Allocator

Class Documentation

class BlockMemoryPool : public Allocator

Public Functions

BlockMemoryPool()

~BlockMemoryPool()

gxf_result_t registerInterface(Registrar *registrar) override

gxf_result_t initialize() override

gxf_result_t is_available_abi(uint64_t size) override

gxf_result_t allocate_abi(uint64_t size, int32_t type, void **pointer) override

gxf_result_t free_abi(void *pointer) override

gxf_result_t deinitialize() override
