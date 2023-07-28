Class DoubleBufferTransmitter
Defined in File double_buffer_transmitter.hpp
Base Type
public Transmitter
class DoubleBufferTransmitter : public Transmitter
Public Types
- using queue_t = ::gxf::staging_queue::StagingQueue<Entity>
Public Functions
- gxf_result_t registerInterface(Registrar *registrar) override
- gxf_result_t initialize() override
- gxf_result_t deinitialize() override
- gxf_result_t pop_abi(gxf_uid_t *uid) override
- gxf_result_t push_abi(gxf_uid_t other) override
- gxf_result_t peek_abi(gxf_uid_t *uid, int32_t index) override
- size_t capacity_abi() override
- size_t size_abi() override
- gxf_result_t publish_abi(gxf_uid_t uid) override
- size_t back_size_abi() override
- gxf_result_t sync_abi() override
Public Members
- Parameter<uint64_t> capacity_
- Parameter<uint64_t> policy_