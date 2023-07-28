NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class DoubleBufferTransmitter

Inheritance Relationships

Base Type

  • public Transmitter

Class Documentation

class DoubleBufferTransmitter : public Transmitter

Public Types

using queue_t = ::gxf::staging_queue::StagingQueue<Entity>

Public Functions

gxf_result_t registerInterface(Registrar *registrar) override

gxf_result_t initialize() override

gxf_result_t deinitialize() override

gxf_result_t pop_abi(gxf_uid_t *uid) override

gxf_result_t push_abi(gxf_uid_t other) override

gxf_result_t peek_abi(gxf_uid_t *uid, int32_t index) override

size_t capacity_abi() override

size_t size_abi() override

gxf_result_t publish_abi(gxf_uid_t uid) override

size_t back_size_abi() override

gxf_result_t sync_abi() override

Public Members

Parameter<uint64_t> capacity_

Parameter<uint64_t> policy_
