Class OpenGLRenderer
Defined in File opengl_renderer.hpp
Base Type
public nvidia::gxf::Codelet
class OpenGLRenderer : public nvidia::gxf::Codelet
Visualization codelet using OpenGL and GLFW for display.
Provides a codelet that renders a VideoBuffer to an OpenGL texture leveraging OpenGL/CUDA interoperation. The texture is mapped to a full screen quad with simple GLSL shaders to render the texture.
Public Functions
- OpenGLRenderer()
- gxf_result_t start() override
- gxf_result_t tick() override
- gxf_result_t stop() override
- gxf_result_t registerInterface(gxf::Registrar *registrar) override