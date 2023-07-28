NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class OpenGLRenderer

Inheritance Relationships

Base Type

  • public nvidia::gxf::Codelet

Class Documentation

class OpenGLRenderer : public nvidia::gxf::Codelet

Visualization codelet using OpenGL and GLFW for display.

Provides a codelet that renders a VideoBuffer to an OpenGL texture leveraging OpenGL/CUDA interoperation. The texture is mapped to a full screen quad with simple GLSL shaders to render the texture.

Public Functions

OpenGLRenderer()

gxf_result_t start() override

gxf_result_t tick() override

gxf_result_t stop() override

gxf_result_t registerInterface(gxf::Registrar *registrar) override
