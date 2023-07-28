NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Struct SystemResourceInfo::Impl_

Nested Relationships

This struct is a nested type of Class SystemResourceInfo.

Struct Documentation

struct Impl_

Public Members

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::HasBits<1> _has_bits_

mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr name_

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr cpu_

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr gpu_

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr mem_

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr gpu_mem_
