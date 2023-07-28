Struct SystemResourceInfo::Impl_
Defined in File system_resource.pb.h
This struct is a nested type of Class SystemResourceInfo.
-
struct Impl_
-
Public Members
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::HasBits<1> _has_bits_
- mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr name_
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr cpu_
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr gpu_
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr mem_
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr gpu_mem_