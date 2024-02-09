NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Enum ConditionType

Enum Documentation

enum class holoscan::ConditionType

Values:

enumerator kNone

No condition.

enumerator kMessageAvailable

Default for input port (nvidia::gxf::MessageAvailableSchedulingTerm)

enumerator kDownstreamMessageAffordable

Default for output port (nvidia::gxf::DownstreamReceptiveSchedulingTerm)

enumerator kCount

nvidia::gxf::CountSchedulingTerm

enumerator kBoolean

nvidia::gxf::BooleanSchedulingTerm

enumerator kPeriodic

nvidia::gxf::PeriodicSchedulingTerm

enumerator kAsynchronous

nvidia::gxf::AsynchronousSchedulingTerm

