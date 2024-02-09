Enum ConditionType
Defined in File condition.hpp
-
enum class holoscan::ConditionType
Values:
- enumerator kNone
No condition.
- enumerator kMessageAvailable
Default for input port (nvidia::gxf::MessageAvailableSchedulingTerm)
- enumerator kDownstreamMessageAffordable
Default for output port (nvidia::gxf::DownstreamReceptiveSchedulingTerm)
- enumerator kCount
nvidia::gxf::CountSchedulingTerm
- enumerator kBoolean
nvidia::gxf::BooleanSchedulingTerm
- enumerator kPeriodic
nvidia::gxf::PeriodicSchedulingTerm
- enumerator kAsynchronous
nvidia::gxf::AsynchronousSchedulingTerm