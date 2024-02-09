Function holoscan::get_unused_network_ports
Defined in File network_utils.hpp
-
std::vector<int> holoscan::get_unused_network_ports(uint32_t num_ports = 1, uint32_t min_port = 10000, uint32_t max_port = 32767, const std::vector<int> &used_ports = {})
Generate a list of unused network ports within a specified range.
This method generates a vector of unused network ports based on the specified parameters. It uses the
rand_r()method to generate random numbers.
- Parameters
num_ports – The number of unused ports to generate (default: 1).
min_port – The minimum value of the port range (default: 10000).
max_port – The maximum value of the port range (default: 32767).
used_ports – The vector of ports to exclude from the generated list (default: empty).
- Returns
The vector containing the generated unused network ports.