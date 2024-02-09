Program Listing for File app_worker.grpc.pb.h

NVIDIA Holoscan SDK v0.6
// Generated by the gRPC C++ plugin.
// If you make any local change, they will be lost.
// source: app_worker.proto
// Original file comments:
//
// SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2023 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
//
#ifndef GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED
#define GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED

#include "app_worker.pb.h"

#include <functional>
#include <grpcpp/generic/async_generic_service.h>
#include <grpcpp/support/async_stream.h>
#include <grpcpp/support/async_unary_call.h>
#include <grpcpp/support/client_callback.h>
#include <grpcpp/client_context.h>
#include <grpcpp/completion_queue.h>
#include <grpcpp/support/message_allocator.h>
#include <grpcpp/support/method_handler.h>
#include <grpcpp/impl/proto_utils.h>
#include <grpcpp/impl/rpc_method.h>
#include <grpcpp/support/server_callback.h>
#include <grpcpp/impl/server_callback_handlers.h>
#include <grpcpp/server_context.h>
#include <grpcpp/impl/service_type.h>
#include <grpcpp/support/status.h>
#include <grpcpp/support/stub_options.h>
#include <grpcpp/support/sync_stream.h>

namespace holoscan {
namespace service {

class AppWorkerService final {
 public:
  static constexpr char const* service_full_name() {
    return "holoscan.service.AppWorkerService";
  }
  class StubInterface {
   public:
    virtual ~StubInterface() {}
    virtual ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) = 0;
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(AsyncGetAvailablePortsRaw(context, request, cq));
    }
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(PrepareAsyncGetAvailablePortsRaw(context, request, cq));
    }
    virtual ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) = 0;
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(AsyncExecuteFragmentsRaw(context, request, cq));
    }
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(PrepareAsyncExecuteFragmentsRaw(context, request, cq));
    }
    virtual ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response) = 0;
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> AsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>>(AsyncTerminateWorkerRaw(context, request, cq));
    }
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> PrepareAsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>>(PrepareAsyncTerminateWorkerRaw(context, request, cq));
    }
    class async_interface {
     public:
      virtual ~async_interface() {}
      virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0;
      virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) = 0;
      virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0;
      virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) = 0;
      virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0;
      virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) = 0;
    };
    typedef class async_interface experimental_async_interface;
    virtual class async_interface* async() { return nullptr; }
    class async_interface* experimental_async() { return async(); }
   private:
    virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AsyncGetAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
    virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* PrepareAsyncGetAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
    virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AsyncExecuteFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
    virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* PrepareAsyncExecuteFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
    virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* AsyncTerminateWorkerRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
    virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* PrepareAsyncTerminateWorkerRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
  };
  class Stub final : public StubInterface {
   public:
    Stub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options = ::grpc::StubOptions());
    ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) override;
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(AsyncGetAvailablePortsRaw(context, request, cq));
    }
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(PrepareAsyncGetAvailablePortsRaw(context, request, cq));
    }
    ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) override;
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(AsyncExecuteFragmentsRaw(context, request, cq));
    }
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(PrepareAsyncExecuteFragmentsRaw(context, request, cq));
    }
    ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response) override;
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> AsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>>(AsyncTerminateWorkerRaw(context, request, cq));
    }
    std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> PrepareAsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
      return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>>(PrepareAsyncTerminateWorkerRaw(context, request, cq));
    }
    class async final :
      public StubInterface::async_interface {
     public:
      void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) override;
      void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) override;
      void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) override;
      void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) override;
      void TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) override;
      void TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) override;
     private:
      friend class Stub;
      explicit async(Stub* stub): stub_(stub) { }
      Stub* stub() { return stub_; }
      Stub* stub_;
    };
    class async* async() override { return &async_stub_; }

   private:
    std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface> channel_;
    class async async_stub_{this};
    ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AsyncGetAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
    ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* PrepareAsyncGetAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
    ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AsyncExecuteFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
    ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* PrepareAsyncExecuteFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
    ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* AsyncTerminateWorkerRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
    ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* PrepareAsyncTerminateWorkerRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
    const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_GetAvailablePorts_;
    const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_ExecuteFragments_;
    const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_TerminateWorker_;
  };
  static std::unique_ptr<Stub> NewStub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options = ::grpc::StubOptions());

  class Service : public ::grpc::Service {
   public:
    Service();
    virtual ~Service();
    virtual ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response);
    virtual ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response);
    virtual ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response);
  };
  template <class BaseClass>
  class WithAsyncMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithAsyncMethod_GetAvailablePorts() {
      ::grpc::Service::MarkMethodAsync(0);
    }
    ~WithAsyncMethod_GetAvailablePorts() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    void RequestGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
      ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(0, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
    }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithAsyncMethod_ExecuteFragments : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithAsyncMethod_ExecuteFragments() {
      ::grpc::Service::MarkMethodAsync(1);
    }
    ~WithAsyncMethod_ExecuteFragments() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    void RequestExecuteFragments(::grpc::ServerContext* context, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
      ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(1, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
    }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithAsyncMethod_TerminateWorker : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithAsyncMethod_TerminateWorker() {
      ::grpc::Service::MarkMethodAsync(2);
    }
    ~WithAsyncMethod_TerminateWorker() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    void RequestTerminateWorker(::grpc::ServerContext* context, ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
      ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(2, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
    }
  };
  typedef WithAsyncMethod_GetAvailablePorts<WithAsyncMethod_ExecuteFragments<WithAsyncMethod_TerminateWorker<Service > > > AsyncService;
  template <class BaseClass>
  class WithCallbackMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithCallbackMethod_GetAvailablePorts() {
      ::grpc::Service::MarkMethodCallback(0,
          new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>(
            [this](
                   ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) { return this->GetAvailablePorts(context, request, response); }));}
    void SetMessageAllocatorFor_GetAvailablePorts(
        ::grpc::MessageAllocator< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* allocator) {
      ::grpc::internal::MethodHandler* const handler = ::grpc::Service::GetHandler(0);
      static_cast<::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>*>(handler)
              ->SetMessageAllocator(allocator);
    }
    ~WithCallbackMethod_GetAvailablePorts() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* GetAvailablePorts(
      ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/)  { return nullptr; }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithCallbackMethod_ExecuteFragments : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithCallbackMethod_ExecuteFragments() {
      ::grpc::Service::MarkMethodCallback(1,
          new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>(
            [this](
                   ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) { return this->ExecuteFragments(context, request, response); }));}
    void SetMessageAllocatorFor_ExecuteFragments(
        ::grpc::MessageAllocator< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* allocator) {
      ::grpc::internal::MethodHandler* const handler = ::grpc::Service::GetHandler(1);
      static_cast<::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>*>(handler)
              ->SetMessageAllocator(allocator);
    }
    ~WithCallbackMethod_ExecuteFragments() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* ExecuteFragments(
      ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/)  { return nullptr; }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithCallbackMethod_TerminateWorker : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithCallbackMethod_TerminateWorker() {
      ::grpc::Service::MarkMethodCallback(2,
          new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>(
            [this](
                   ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response) { return this->TerminateWorker(context, request, response); }));}
    void SetMessageAllocatorFor_TerminateWorker(
        ::grpc::MessageAllocator< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* allocator) {
      ::grpc::internal::MethodHandler* const handler = ::grpc::Service::GetHandler(2);
      static_cast<::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>*>(handler)
              ->SetMessageAllocator(allocator);
    }
    ~WithCallbackMethod_TerminateWorker() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* TerminateWorker(
      ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/)  { return nullptr; }
  };
  typedef WithCallbackMethod_GetAvailablePorts<WithCallbackMethod_ExecuteFragments<WithCallbackMethod_TerminateWorker<Service > > > CallbackService;
  typedef CallbackService ExperimentalCallbackService;
  template <class BaseClass>
  class WithGenericMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithGenericMethod_GetAvailablePorts() {
      ::grpc::Service::MarkMethodGeneric(0);
    }
    ~WithGenericMethod_GetAvailablePorts() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithGenericMethod_ExecuteFragments : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithGenericMethod_ExecuteFragments() {
      ::grpc::Service::MarkMethodGeneric(1);
    }
    ~WithGenericMethod_ExecuteFragments() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithGenericMethod_TerminateWorker : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithGenericMethod_TerminateWorker() {
      ::grpc::Service::MarkMethodGeneric(2);
    }
    ~WithGenericMethod_TerminateWorker() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithRawMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithRawMethod_GetAvailablePorts() {
      ::grpc::Service::MarkMethodRaw(0);
    }
    ~WithRawMethod_GetAvailablePorts() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    void RequestGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::ByteBuffer>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
      ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(0, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
    }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithRawMethod_ExecuteFragments : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithRawMethod_ExecuteFragments() {
      ::grpc::Service::MarkMethodRaw(1);
    }
    ~WithRawMethod_ExecuteFragments() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    void RequestExecuteFragments(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::ByteBuffer>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
      ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(1, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
    }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithRawMethod_TerminateWorker : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithRawMethod_TerminateWorker() {
      ::grpc::Service::MarkMethodRaw(2);
    }
    ~WithRawMethod_TerminateWorker() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    void RequestTerminateWorker(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::ByteBuffer>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
      ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(2, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
    }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts() {
      ::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(0,
          new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>(
            [this](
                   ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ByteBuffer* response) { return this->GetAvailablePorts(context, request, response); }));
    }
    ~WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* GetAvailablePorts(
      ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/, ::grpc::ByteBuffer* /*response*/)  { return nullptr; }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments() {
      ::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(1,
          new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>(
            [this](
                   ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ByteBuffer* response) { return this->ExecuteFragments(context, request, response); }));
    }
    ~WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* ExecuteFragments(
      ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/, ::grpc::ByteBuffer* /*response*/)  { return nullptr; }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithRawCallbackMethod_TerminateWorker : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithRawCallbackMethod_TerminateWorker() {
      ::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(2,
          new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>(
            [this](
                   ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ByteBuffer* response) { return this->TerminateWorker(context, request, response); }));
    }
    ~WithRawCallbackMethod_TerminateWorker() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable synchronous version of this method
    ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* TerminateWorker(
      ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/, ::grpc::ByteBuffer* /*response*/)  { return nullptr; }
  };
  template <class BaseClass>
  class WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts() {
      ::grpc::Service::MarkMethodStreamed(0,
        new ::grpc::internal::StreamedUnaryHandler<
          ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>(
            [this](::grpc::ServerContext* context,
                   ::grpc::ServerUnaryStreamer<
                     ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* streamer) {
                       return this->StreamedGetAvailablePorts(context,
                         streamer);
                  }));
    }
    ~WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable regular version of this method
    ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    // replace default version of method with streamed unary
    virtual ::grpc::Status StreamedGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest,::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* server_unary_streamer) = 0;
  };
  template <class BaseClass>
  class WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments() {
      ::grpc::Service::MarkMethodStreamed(1,
        new ::grpc::internal::StreamedUnaryHandler<
          ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>(
            [this](::grpc::ServerContext* context,
                   ::grpc::ServerUnaryStreamer<
                     ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* streamer) {
                       return this->StreamedExecuteFragments(context,
                         streamer);
                  }));
    }
    ~WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable regular version of this method
    ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    // replace default version of method with streamed unary
    virtual ::grpc::Status StreamedExecuteFragments(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest,::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* server_unary_streamer) = 0;
  };
  template <class BaseClass>
  class WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker : public BaseClass {
   private:
    void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
   public:
    WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker() {
      ::grpc::Service::MarkMethodStreamed(2,
        new ::grpc::internal::StreamedUnaryHandler<
          ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>(
            [this](::grpc::ServerContext* context,
                   ::grpc::ServerUnaryStreamer<
                     ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* streamer) {
                       return this->StreamedTerminateWorker(context,
                         streamer);
                  }));
    }
    ~WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker() override {
      BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
    }
    // disable regular version of this method
    ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override {
      abort();
      return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
    }
    // replace default version of method with streamed unary
    virtual ::grpc::Status StreamedTerminateWorker(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest,::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* server_unary_streamer) = 0;
  };
  typedef WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments<WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker<Service > > > StreamedUnaryService;
  typedef Service SplitStreamedService;
  typedef WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments<WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker<Service > > > StreamedService;
};

}  // namespace service
}  // namespace holoscan


#endif// GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED

© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 9, 2024
