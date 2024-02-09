Program Listing for File app_worker.grpc.pb.h

// Generated by the gRPC C++ plugin. // If you make any local change, they will be lost. // source: app_worker.proto // Original file comments: // // SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2023 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. // SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 // // Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); // you may not use this file except in compliance with the License. // You may obtain a copy of the License at // // http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 // // Unless required by applicable law or agreed to in writing, software // distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, // WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. // See the License for the specific language governing permissions and // limitations under the License. // #ifndef GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED #define GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED #include "app_worker.pb.h" #include <functional> #include <grpcpp/generic/async_generic_service.h> #include <grpcpp/support/async_stream.h> #include <grpcpp/support/async_unary_call.h> #include <grpcpp/support/client_callback.h> #include <grpcpp/client_context.h> #include <grpcpp/completion_queue.h> #include <grpcpp/support/message_allocator.h> #include <grpcpp/support/method_handler.h> #include <grpcpp/impl/proto_utils.h> #include <grpcpp/impl/rpc_method.h> #include <grpcpp/support/server_callback.h> #include <grpcpp/impl/server_callback_handlers.h> #include <grpcpp/server_context.h> #include <grpcpp/impl/service_type.h> #include <grpcpp/support/status.h> #include <grpcpp/support/stub_options.h> #include <grpcpp/support/sync_stream.h> namespace holoscan { namespace service { class AppWorkerService final { public: static constexpr char const* service_full_name() { return "holoscan.service.AppWorkerService"; } class StubInterface { public: virtual ~StubInterface() {} virtual ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) = 0; std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(AsyncGetAvailablePortsRaw(context, request, cq)); } std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(PrepareAsyncGetAvailablePortsRaw(context, request, cq)); } virtual ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) = 0; std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(AsyncExecuteFragmentsRaw(context, request, cq)); } std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(PrepareAsyncExecuteFragmentsRaw(context, request, cq)); } virtual ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response) = 0; std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> AsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>>(AsyncTerminateWorkerRaw(context, request, cq)); } std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> PrepareAsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>>(PrepareAsyncTerminateWorkerRaw(context, request, cq)); } class async_interface { public: virtual ~async_interface() {} virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0; virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) = 0; virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0; virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) = 0; virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0; virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) = 0; }; typedef class async_interface experimental_async_interface; virtual class async_interface* async() { return nullptr; } class async_interface* experimental_async() { return async(); } private: virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AsyncGetAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0; virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* PrepareAsyncGetAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0; virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AsyncExecuteFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0; virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* PrepareAsyncExecuteFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0; virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* AsyncTerminateWorkerRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0; virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* PrepareAsyncTerminateWorkerRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0; }; class Stub final : public StubInterface { public: Stub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options = ::grpc::StubOptions()); ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) override; std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(AsyncGetAvailablePortsRaw(context, request, cq)); } std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(PrepareAsyncGetAvailablePortsRaw(context, request, cq)); } ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) override; std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(AsyncExecuteFragmentsRaw(context, request, cq)); } std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(PrepareAsyncExecuteFragmentsRaw(context, request, cq)); } ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response) override; std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> AsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>>(AsyncTerminateWorkerRaw(context, request, cq)); } std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> PrepareAsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>>(PrepareAsyncTerminateWorkerRaw(context, request, cq)); } class async final : public StubInterface::async_interface { public: void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) override; void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) override; void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) override; void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) override; void TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) override; void TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) override; private: friend class Stub; explicit async(Stub* stub): stub_(stub) { } Stub* stub() { return stub_; } Stub* stub_; }; class async* async() override { return &async_stub_; } private: std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface> channel_; class async async_stub_{this}; ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AsyncGetAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override; ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* PrepareAsyncGetAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override; ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AsyncExecuteFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override; ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* PrepareAsyncExecuteFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override; ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* AsyncTerminateWorkerRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override; ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* PrepareAsyncTerminateWorkerRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override; const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_GetAvailablePorts_; const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_ExecuteFragments_; const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_TerminateWorker_; }; static std::unique_ptr<Stub> NewStub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options = ::grpc::StubOptions()); class Service : public ::grpc::Service { public: Service(); virtual ~Service(); virtual ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response); virtual ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response); virtual ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response); }; template <class BaseClass> class WithAsyncMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithAsyncMethod_GetAvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodAsync(0); } ~WithAsyncMethod_GetAvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } void RequestGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) { ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(0, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag); } }; template <class BaseClass> class WithAsyncMethod_ExecuteFragments : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithAsyncMethod_ExecuteFragments() { ::grpc::Service::MarkMethodAsync(1); } ~WithAsyncMethod_ExecuteFragments() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } void RequestExecuteFragments(::grpc::ServerContext* context, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) { ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(1, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag); } }; template <class BaseClass> class WithAsyncMethod_TerminateWorker : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithAsyncMethod_TerminateWorker() { ::grpc::Service::MarkMethodAsync(2); } ~WithAsyncMethod_TerminateWorker() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } void RequestTerminateWorker(::grpc::ServerContext* context, ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) { ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(2, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag); } }; typedef WithAsyncMethod_GetAvailablePorts<WithAsyncMethod_ExecuteFragments<WithAsyncMethod_TerminateWorker<Service > > > AsyncService; template <class BaseClass> class WithCallbackMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithCallbackMethod_GetAvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodCallback(0, new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>( [this]( ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) { return this->GetAvailablePorts(context, request, response); }));} void SetMessageAllocatorFor_GetAvailablePorts( ::grpc::MessageAllocator< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* allocator) { ::grpc::internal::MethodHandler* const handler = ::grpc::Service::GetHandler(0); static_cast<::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>*>(handler) ->SetMessageAllocator(allocator); } ~WithCallbackMethod_GetAvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* GetAvailablePorts( ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) { return nullptr; } }; template <class BaseClass> class WithCallbackMethod_ExecuteFragments : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithCallbackMethod_ExecuteFragments() { ::grpc::Service::MarkMethodCallback(1, new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>( [this]( ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) { return this->ExecuteFragments(context, request, response); }));} void SetMessageAllocatorFor_ExecuteFragments( ::grpc::MessageAllocator< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* allocator) { ::grpc::internal::MethodHandler* const handler = ::grpc::Service::GetHandler(1); static_cast<::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>*>(handler) ->SetMessageAllocator(allocator); } ~WithCallbackMethod_ExecuteFragments() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* ExecuteFragments( ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) { return nullptr; } }; template <class BaseClass> class WithCallbackMethod_TerminateWorker : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithCallbackMethod_TerminateWorker() { ::grpc::Service::MarkMethodCallback(2, new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>( [this]( ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response) { return this->TerminateWorker(context, request, response); }));} void SetMessageAllocatorFor_TerminateWorker( ::grpc::MessageAllocator< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* allocator) { ::grpc::internal::MethodHandler* const handler = ::grpc::Service::GetHandler(2); static_cast<::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>*>(handler) ->SetMessageAllocator(allocator); } ~WithCallbackMethod_TerminateWorker() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* TerminateWorker( ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) { return nullptr; } }; typedef WithCallbackMethod_GetAvailablePorts<WithCallbackMethod_ExecuteFragments<WithCallbackMethod_TerminateWorker<Service > > > CallbackService; typedef CallbackService ExperimentalCallbackService; template <class BaseClass> class WithGenericMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithGenericMethod_GetAvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodGeneric(0); } ~WithGenericMethod_GetAvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } }; template <class BaseClass> class WithGenericMethod_ExecuteFragments : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithGenericMethod_ExecuteFragments() { ::grpc::Service::MarkMethodGeneric(1); } ~WithGenericMethod_ExecuteFragments() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } }; template <class BaseClass> class WithGenericMethod_TerminateWorker : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithGenericMethod_TerminateWorker() { ::grpc::Service::MarkMethodGeneric(2); } ~WithGenericMethod_TerminateWorker() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } }; template <class BaseClass> class WithRawMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithRawMethod_GetAvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodRaw(0); } ~WithRawMethod_GetAvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } void RequestGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::ByteBuffer>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) { ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(0, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag); } }; template <class BaseClass> class WithRawMethod_ExecuteFragments : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithRawMethod_ExecuteFragments() { ::grpc::Service::MarkMethodRaw(1); } ~WithRawMethod_ExecuteFragments() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } void RequestExecuteFragments(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::ByteBuffer>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) { ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(1, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag); } }; template <class BaseClass> class WithRawMethod_TerminateWorker : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithRawMethod_TerminateWorker() { ::grpc::Service::MarkMethodRaw(2); } ~WithRawMethod_TerminateWorker() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } void RequestTerminateWorker(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::ByteBuffer>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) { ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(2, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag); } }; template <class BaseClass> class WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(0, new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>( [this]( ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ByteBuffer* response) { return this->GetAvailablePorts(context, request, response); })); } ~WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* GetAvailablePorts( ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/, ::grpc::ByteBuffer* /*response*/) { return nullptr; } }; template <class BaseClass> class WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments() { ::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(1, new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>( [this]( ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ByteBuffer* response) { return this->ExecuteFragments(context, request, response); })); } ~WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* ExecuteFragments( ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/, ::grpc::ByteBuffer* /*response*/) { return nullptr; } }; template <class BaseClass> class WithRawCallbackMethod_TerminateWorker : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithRawCallbackMethod_TerminateWorker() { ::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(2, new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>( [this]( ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ByteBuffer* response) { return this->TerminateWorker(context, request, response); })); } ~WithRawCallbackMethod_TerminateWorker() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* TerminateWorker( ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/, ::grpc::ByteBuffer* /*response*/) { return nullptr; } }; template <class BaseClass> class WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodStreamed(0, new ::grpc::internal::StreamedUnaryHandler< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>( [this](::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* streamer) { return this->StreamedGetAvailablePorts(context, streamer); })); } ~WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable regular version of this method ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } // replace default version of method with streamed unary virtual ::grpc::Status StreamedGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest,::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* server_unary_streamer) = 0; }; template <class BaseClass> class WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments() { ::grpc::Service::MarkMethodStreamed(1, new ::grpc::internal::StreamedUnaryHandler< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>( [this](::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* streamer) { return this->StreamedExecuteFragments(context, streamer); })); } ~WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable regular version of this method ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } // replace default version of method with streamed unary virtual ::grpc::Status StreamedExecuteFragments(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest,::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* server_unary_streamer) = 0; }; template <class BaseClass> class WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker() { ::grpc::Service::MarkMethodStreamed(2, new ::grpc::internal::StreamedUnaryHandler< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>( [this](::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* streamer) { return this->StreamedTerminateWorker(context, streamer); })); } ~WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable regular version of this method ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* /*request*/, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } // replace default version of method with streamed unary virtual ::grpc::Status StreamedTerminateWorker(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest,::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* server_unary_streamer) = 0; }; typedef WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments<WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker<Service > > > StreamedUnaryService; typedef Service SplitStreamedService; typedef WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments<WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker<Service > > > StreamedService; }; } // namespace service } // namespace holoscan #endif// GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED