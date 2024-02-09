NVIDIA Holoscan SDK v0.6
Typedef holoscan::OperatorGraph

Typedef Documentation

using holoscan::OperatorGraph = Graph<OperatorNodeType, OperatorEdgeDataElementType>
