NVIDIA Holoscan SDK v0.6
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v0.6  Variable holoscan::inference::manager

Variable holoscan::inference::manager

Variable Documentation

std::unique_ptr<ManagerInfer> holoscan::inference::manager

Pointer to manager class for inference.

© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 9, 2024
content here