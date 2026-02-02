Typedef holoscan::Vector

Holoscan SDK v3.10.0
Typedef Documentation

template<typename K, int N>
using holoscan::Vector = Eigen::Matrix<K, N, 1>

Generic vector type alias (column vector).

