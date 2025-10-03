Class AppWorkerServiceImpl
Defined in File service_impl.hpp
Base Type
public AppWorkerService::Service
class AppWorkerServiceImpl : public AppWorkerService::Service
Public Functions
explicit AppWorkerServiceImpl(holoscan::AppWorker *app_worker)
grpc::Status GetAvailablePorts(grpc::ServerContext *context, const holoscan::distributed::AvailablePortsRequest *request, holoscan::distributed::AvailablePortsResponse *response) override
grpc::Status GetFragmentInfo(grpc::ServerContext *context, const holoscan::distributed::FragmentInfoRequest *request, holoscan::distributed::FragmentInfoResponse *response) override
grpc::Status ExecuteFragments(grpc::ServerContext *context, const holoscan::distributed::FragmentExecutionRequest *request, holoscan::distributed::FragmentExecutionResponse *response) override
grpc::Status TerminateWorker(grpc::ServerContext *context, const holoscan::distributed::TerminateWorkerRequest *request, holoscan::distributed::TerminateWorkerResponse *response) override
void set_health_check_service(grpc::HealthCheckServiceInterface *health_check_service)
- explicit AppWorkerServiceImpl(holoscan::AppWorker *app_worker)
