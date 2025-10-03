Class GXFResource
Defined in File gxf_resource.hpp
Base Types
public holoscan::Resource(Class Resource)
public holoscan::gxf::GXFComponent(Class GXFComponent)
Derived Types
public holoscan::Allocator(Class Allocator)
public holoscan::CPUThread(Class CPUThread)
public holoscan::ConditionCombiner(Class ConditionCombiner)
public holoscan::CudaGreenContext(Class CudaGreenContext)
public holoscan::CudaGreenContextPool(Class CudaGreenContextPool)
public holoscan::GXFComponentResource(Class GXFComponentResource)
public holoscan::Receiver(Class Receiver)
public holoscan::SerializationBuffer(Class SerializationBuffer)
public holoscan::StdComponentSerializer(Class StdComponentSerializer)
public holoscan::StdEntitySerializer(Class StdEntitySerializer)
public holoscan::Transmitter(Class Transmitter)
public holoscan::UcxComponentSerializer(Class UcxComponentSerializer)
public holoscan::UcxEntitySerializer(Class UcxEntitySerializer)
public holoscan::UcxHoloscanComponentSerializer(Class UcxHoloscanComponentSerializer)
public holoscan::UcxSerializationBuffer(Class UcxSerializationBuffer)
public holoscan::gxf::Clock(Class Clock)
public holoscan::gxf::GXFSystemResourceBase(Class GXFSystemResourceBase)
-
class GXFResource : public holoscan::Resource, public holoscan::gxf::GXFComponent
Subclassed by holoscan::Allocator, holoscan::CPUThread, holoscan::ConditionCombiner, holoscan::CudaGreenContext, holoscan::CudaGreenContextPool, holoscan::GXFComponentResource, holoscan::Receiver, holoscan::SerializationBuffer, holoscan::StdComponentSerializer, holoscan::StdEntitySerializer, holoscan::Transmitter, holoscan::UcxComponentSerializer, holoscan::UcxEntitySerializer, holoscan::UcxHoloscanComponentSerializer, holoscan::UcxSerializationBuffer, holoscan::gxf::Clock, holoscan::gxf::GXFSystemResourceBase
Public Functions
-
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit GXFResource(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
-
GXFResource() = default
-
GXFResource(const std::string &name, nvidia::gxf::Component *component)
-
virtual void initialize() override
Initialize the component.
This method is called only once when the component is created for the first time, and use of light-weight initialization.
Protected Functions
-
virtual void add_to_graph_entity(Operator *op)
-
virtual YAML::Node to_yaml_node() const override
Get a YAML representation of the resource.
- Returns
YAML node including type and specs of the resource in addition to the base component properties.
-
virtual void set_parameters() override
This method is invoked by
GXFResource::initialize(). By overriding this method, we can modify how GXF Codelet’s parameters are set from the arguments.
-
bool handle_dev_id(std::optional<int32_t> &dev_id_value)
-
virtual void reset_backend_objects() override
Reset any backend-specific state.
Protected Attributes
-
std::string gxf_typename_ = "unknown_gxf_typename"
The GXF type name (used for GXFComponentResource)
Friends
- friend class holoscan::gxf::GXFExecutor
- friend class holoscan::Operator
- friend class holoscan::Fragment
- template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>