deeplearning/modulus/modulus-sym-v100/_modules/modulus/sym/geometry/discrete_geometry.html

# Copyright (c) 2023, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. # # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. """ Defines a Discrete geometry """ import numpy as np import csv from stl import mesh as np_mesh from sympy import Symbol from .geometry import Geometry from .parameterization import Parameterization , Bounds , Parameter from modulus.sym.constants import diff_str [docs] class DiscreteGeometry ( Geometry ): """ Constructs a geometry for a discrete list of geometries """ def __init__ ( self , geometries , parameterization = Parameterization (), interior_epsilon = 1e-6 ): # make sdf function def _sdf ( list_sdf , discrete_parameterization , dims ): def sdf ( invar , params , compute_sdf_derivatives = False ): # make output array to gather sdf values outputs = { "sdf" : np . full_like ( next ( iter ( invar . values ())), np . nan )} if compute_sdf_derivatives : for d in dims : outputs [ "sdf" + diff_str + d ] = np . full_like ( next ( iter ( invar . values ())), - 1000 ) # compute sdf values for given parameterizations for i , f in enumerate ( list_sdf ): # get sdf index for each point evaluating on sdf_index = np . full_like ( next ( iter ( invar . values ())), True ) # TODO this could be simplified for key in discrete_parameterization . parameters : expanded_d = np . tile ( discrete_parameterization . param_ranges [ Parameter ( key )][ i : i + 1 ], ( params [ key ] . shape [ 0 ], 1 ), ) sdf_index = np . logical_and ( sdf_index , ( params [ key ] == expanded_d ) ) # compute sdf values on indexed sdf function sdf_indexed_invar = { key : value [ sdf_index [:, 0 ], :] for key , value in invar . items () } sdf_indexed_params = { key : value [ sdf_index [:, 0 ], :] for key , value in params . items () } computed_sdf = f ( sdf_indexed_invar , sdf_indexed_params , compute_sdf_derivatives ) # update output values for key , value in computed_sdf . items (): outputs [ key ][ sdf_index [:, 0 ], :] = value return outputs return sdf new_sdf = _sdf ( [ g . sdf for g in geometries ], parameterization , geometries [ 0 ] . dims ) # compute bounds bounds = geometries [ 0 ] . bounds for g in geometries [ 1 :]: bounds = bounds . union ( g . bounds ) # make curves new_curves = [] for g in geometries : new_curves += g . curves # initialize geometry super () . __init__ ( new_curves , new_sdf , dims = len ( geometries [ 0 ] . dims ), bounds = bounds , parameterization = parameterization , ) class DiscreteCurve: def __init__(self, curves, discrete_parameterization=Parameterization()): # store attributes self.curves = curves self._dims = len(curves[0].dims) self.discrete_parameterization = discrete_parameterization def sample( self, nr_points, criteria=None, parameterization=None, quasirandom=False ): # use internal parameterization if not given if parameterization is None: parameterization = self.parameterization # continually sample points throwing out points that don't satisfy criteria invar = { key: np.empty((0, 1)) for key in self.dims + ["normal_" + x for x in self.dims] + ["area"] } params = {key: np.empty((0, 1)) for key in parameterization.parameters} total_sampled = 0 total_tried = 0 nr_try = 0 while True: # sample curve local_invar, local_params = self._sample( nr_points, parameterization, quasirandom ) # compute given criteria and remove points if criteria is not None: computed_criteria = criteria(local_invar, local_params) local_invar = { key: value[computed_criteria[:, 0], :] for key, value in local_invar.items() } local_params = { key: value[computed_criteria[:, 0], :] for key, value in local_params.items() } # store invar for key in local_invar.keys(): invar[key] = np.concatenate([invar[key], local_invar[key]], axis=0) # store params for key in local_params.keys(): params[key] = np.concatenate([params[key], local_params[key]], axis=0) # keep track of sampling total_sampled = next(iter(invar.values())).shape[0] total_tried += nr_points nr_try += 1 # break when finished sampling if total_sampled >= nr_points: for key, value in invar.items(): invar[key] = value[:nr_points] for key, value in params.items(): params[key] = value[:nr_points] break # check if couldn't sample if nr_try > 1000 and total_sampled < 1: raise Exception("Unable to sample curve") return invar, params