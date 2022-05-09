DOCA SDK v0.4
DOCA SDK v0.4  4. Data Fields

4. Data Fields

Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

A

action
doca_dpi_sig_info
action_descs
doca_flow_pipe_cfg
actions
doca_flow_pipe_cfg
address
doca_flow_action_field
doca_regex_buffer
aging
doca_flow_monitor
doca_flow_cfg
aging_res
doca_flow_grpc_response
arg_type
doca_argp_param
arguments
doca_argp_param
array_length
doca_telemetry_field_info_t

B

base
doca_dma_job_memcpy
buffer
doca_regex_job_request
buffer_size
doca_telemetry_buffer_attr_t

C

callback
doca_argp_param
cb
doca_flow_cfg
cbs
doca_flow_monitor
doca_flow_resource_meter_cfg
cfg
doca_flow_grpc_pipe_cfg
cir
doca_flow_resource_meter_cfg
doca_flow_monitor
cleanup_fn
doca_regex_device
compile_rules_fn
doca_regex_device
compiled_rules_data
doca_regex_compiled_rules_result
compiled_rules_size
doca_regex_compiled_rules_result
configure_nb_qps_fn
doca_regex_device
cookie
doca_comm_channel_init_attr
doca_regex_device
ctx
doca_job

D

data_root
doca_telemetry_buffer_attr_t
dec_ttl
doca_flow_actions
decap
doca_flow_actions
dequeue_jobs_fn
doca_regex_device
description
doca_argp_param
doca_telemetry_field_info_t
destroy_fn
doca_regex_device
detected_matches
doca_regex_job_response
devargs
doca_flow_port_cfg
dst_buff
doca_dma_job_memcpy
dst_ip
doca_flow_action_descs_packet
doca_flow_encap_action
doca_dpi_parsing_info
dst_mac
doca_flow_action_descs_packet
doca_flow_encap_action
dst_port
doca_flow_action_descs_packet

E

encap
doca_flow_actions
enqueue_job_fn
doca_regex_device
entry_id
doca_flow_grpc_response
entry_status
doca_flow_grpc_response
error
doca_flow_grpc_response
eth_type
doca_flow_action_descs_packet
ethertype
doca_dpi_parsing_info

F

failure_indices
doca_regex_compiled_rules_result
field_count
doca_telemetry_netflow_template
field_name
doca_telemetry_field_info_t
fields
doca_telemetry_netflow_template
file_write_enabled
doca_telemetry_file_write_attr_t
flags
doca_job
doca_comm_channel_init_attr
doca_flow_actions
doca_flow_match
doca_flow_monitor
fwd
doca_flow_grpc_fwd

G

gre_key
doca_flow_tun
grpc_address
doca_argp_program_general_config
gtp_teid
doca_flow_tun

H

has_encap
doca_flow_actions
has_mkey
doca_regex_buffer

I

id
doca_regex_job_request
doca_regex_job_response
in_dst_ip
doca_flow_match
in_dst_mac
doca_flow_match
in_dst_port
doca_flow_match
in_eth_type
doca_flow_match
in_l4_type
doca_flow_match
in_src_ip
doca_flow_match
in_src_mac
doca_flow_match
in_src_port
doca_flow_match
in_tcp_flags
doca_flow_match
in_vlan_id
doca_flow_match
info
doca_dpi_result
doca_dpi_grpc_result
init_fn
doca_regex_device
inner
doca_flow_action_descs
ipc_enabled
doca_telemetry_ipc_attr_t
ipc_max_reconnect_time_msec
doca_telemetry_ipc_timeout_attr_t
ipc_max_reconnect_tries
doca_telemetry_ipc_timeout_attr_t
ipc_socket_timeout_msec
doca_telemetry_ipc_timeout_attr_t
ipc_sockets_dir
doca_telemetry_ipc_attr_t
ipv4
doca_dpi_parsing_info
ipv4_addr
doca_flow_ip_addr
ipv6
doca_dpi_parsing_info
ipv6_addr
doca_flow_ip_addr
is_cli_only
doca_argp_param
is_dpdk
doca_argp_program_type_config
is_grpc
doca_argp_program_type_config
is_mandatory
doca_argp_param
is_root
doca_flow_pipe_cfg

L

l4_dport
doca_dpi_parsing_info
l4_protocol
doca_dpi_parsing_info
l4_sport
doca_dpi_parsing_info
length
doca_regex_match
doca_regex_buffer
doca_telemetry_netflow_flowset_field
log_level
doca_argp_program_general_config
long_flag
doca_argp_param

M

match
doca_flow_pipe_cfg
match_mask
doca_flow_pipe_cfg
match_start
doca_regex_match
matched
doca_dpi_result
doca_dpi_grpc_result
matches
doca_regex_job_response
max_file_age
doca_telemetry_file_write_attr_t
max_file_size
doca_telemetry_file_write_attr_t
max_job_size
doca_regex_dev_info
max_packets_per_queue
doca_dpi_config_t
max_sig_match_len
doca_dpi_config_t
maxmsgs
doca_comm_channel_init_attr
mem_regs
doca_regex_device
message
doca_flow_error
meta
doca_flow_actions
doca_flow_action_descs
doca_flow_match
mkey
doca_regex_buffer
mod_dst_ip
doca_flow_actions
mod_dst_mac
doca_flow_actions
mod_dst_port
doca_flow_actions
mod_src_ip
doca_flow_actions
mod_src_mac
doca_flow_actions
mod_src_port
doca_flow_actions
mode_args
doca_flow_cfg
monitor
doca_flow_pipe_cfg
msgsize
doca_comm_channel_init_attr
multi_client_supported
doca_regex_dev_caps

N

name
doca_dpi_sig_data
doca_flow_pipe_cfg
doca_regex_dev_info
nb_counters
doca_flow_resources
nb_entries_processed
doca_flow_grpc_response
nb_flows
doca_flow_pipe_cfg
nb_http_parser_based
doca_dpi_stat_info
nb_matches
doca_dpi_stat_info
nb_meters
doca_flow_resources
nb_other_l4
doca_dpi_stat_info
nb_other_l7
doca_dpi_stat_info
nb_queues
doca_dpi_config_t
nb_scanned_pkts
doca_dpi_stat_info
nb_ssl_parser_based
doca_dpi_stat_info
nb_tcp_based
doca_dpi_stat_info
nb_udp_based
doca_dpi_stat_info
netflow_collector_addr
doca_telemetry_netflow_send_attr_t
netflow_collector_port
doca_telemetry_netflow_send_attr_t
next
doca_regex_match
next_pipe
doca_flow_fwd
next_pipe_id
doca_flow_grpc_fwd
nr_shared_resources
doca_flow_cfg
num_bytes_to_copy
doca_dma_job_memcpy
num_failures
doca_regex_compiled_rules_result
num_matches
doca_regex_job_response
num_of_queues
doca_flow_fwd
num_successful
doca_regex_compiled_rules_result

O

offset
doca_flow_action_field
opaque_events_enabled
doca_telemetry_opaque_events_attr_t
out_dst_ip
doca_flow_match
out_dst_mac
doca_flow_match
out_dst_port
doca_flow_match
out_eth_type
doca_flow_match
out_l4_type
doca_flow_match
out_src_ip
doca_flow_match
out_src_mac
doca_flow_match
out_src_port
doca_flow_match
out_tcp_flags
doca_flow_match
out_vlan_id
doca_flow_match
outer
doca_flow_action_descs

P

pd
doca_regex_device
pipe_id
doca_flow_grpc_response
doca_flow_grpc_bindable_obj
pkt
doca_dpi_result
doca_dpi_grpc_result
pmi_supported
doca_regex_dev_caps
port
doca_flow_pipe_cfg
port_id
doca_flow_grpc_bindable_obj
doca_flow_port_cfg
doca_flow_grpc_pipe_cfg
doca_flow_fwd
priv_data_size
doca_flow_port_cfg
program_compiled_rules_fn
doca_regex_device
protocol
doca_flow_tun

Q

query_dev_caps_fn
doca_regex_device
query_dev_info_fn
doca_regex_device
queue_depth
doca_flow_cfg
queues
doca_flow_cfg

R

resource
doca_flow_cfg
result
doca_event
doca_dma_memcpy_result
rss_flags
doca_flow_fwd
rss_mark
doca_flow_fwd
rss_queues
doca_flow_fwd
rule_group_ids
doca_regex_job_request
rule_id
doca_regex_match

S

seg_len
doca_dpi_grpc_generic_packet
segment
doca_dpi_grpc_generic_packet
short_flag
doca_argp_param
sig_id
doca_dpi_sig_info
doca_dpi_sig_data
source_id
doca_telemetry_source_name_attr_t
source_tag
doca_telemetry_source_name_attr_t
src_buff
doca_dma_job_memcpy
src_ip
doca_dpi_parsing_info
doca_flow_encap_action
doca_flow_action_descs_packet
src_mac
doca_flow_encap_action
doca_flow_action_descs_packet
src_port
doca_flow_action_descs_packet
status_flags
doca_regex_job_response
doca_dpi_grpc_result
doca_dpi_result
success
doca_flow_grpc_response

T

total_bytes
doca_flow_query
total_pkts
doca_flow_query
ttl
doca_flow_action_descs_packet
tun
doca_flow_match
doca_flow_encap_action
tunnel
doca_flow_action_descs
type
doca_flow_pipe_cfg
doca_flow_action_desc
doca_flow_fwd
doca_flow_ip_addr
doca_flow_error
doca_event
doca_job
doca_telemetry_netflow_flowset_field
doca_flow_port_cfg
doca_flow_tun
doca_flow_grpc_bindable_obj
type_name
doca_telemetry_field_info_t

U

user_data
doca_job
doca_flow_aged_query
doca_flow_monitor
doca_dpi_grpc_result
doca_dpi_result
doca_event

V

version
doca_regex_dev_info
vlan
doca_flow_action_descs_packet
vxlan_tun_id
doca_flow_tun

