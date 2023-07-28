NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Class HealthCheckResponse

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class HealthCheckResponse : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum [anonymous]

Values:

enumerator kStatusFieldNumber

typedef HealthCheckResponse_ServingStatus ServingStatus

Public Functions

inline HealthCheckResponse()

~HealthCheckResponse() override

explicit PROTOBUF_CONSTEXPR HealthCheckResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)

HealthCheckResponse(const HealthCheckResponse &from)

inline HealthCheckResponse(HealthCheckResponse &&from) noexcept

inline HealthCheckResponse &operator=(const HealthCheckResponse &from)

inline HealthCheckResponse &operator=(HealthCheckResponse &&from) noexcept

inline void Swap(HealthCheckResponse *other)

inline void UnsafeArenaSwap(HealthCheckResponse *other)

inline HealthCheckResponse *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final

void CopyFrom(const HealthCheckResponse &from)

inline void MergeFrom(const HealthCheckResponse &from)

PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final

bool IsInitialized() const final

size_t ByteSizeLong() const final

const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final

uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final

inline int GetCachedSize() const final

const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final

inline void clear_status()

inline ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse_ServingStatus status() const

inline void set_status(::grpc::health::v1::HealthCheckResponse_ServingStatus value)

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()

static inline const HealthCheckResponse &default_instance()

static inline const HealthCheckResponse *internal_default_instance()

static inline bool ServingStatus_IsValid(int value)

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::EnumDescriptor *ServingStatus_descriptor()

template<typename T>
static inline const std::string &ServingStatus_Name(T enum_t_value)

static inline bool ServingStatus_Parse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::ConstStringParam name, ServingStatus *value)

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 1

static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, HealthCheckResponse::MergeImpl}

static constexpr ServingStatus UNKNOWN = HealthCheckResponse_ServingStatus_UNKNOWN

static constexpr ServingStatus SERVING = HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVING

static constexpr ServingStatus NOT_SERVING = HealthCheckResponse_ServingStatus_NOT_SERVING

static constexpr ServingStatus SERVICE_UNKNOWN = HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVICE_UNKNOWN

static constexpr ServingStatus ServingStatus_MIN = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_MIN

static constexpr ServingStatus ServingStatus_MAX = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_MAX

static constexpr int ServingStatus_ARRAYSIZE = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_ARRAYSIZE

Protected Functions

explicit HealthCheckResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_health_5fchecking_2eproto
inline friend void swap(HealthCheckResponse &a, HealthCheckResponse &b)

class _Internal
