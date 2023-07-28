NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Enum HealthCheckResponse_ServingStatus

Enum Documentation

enum grpc::health::v1::HealthCheckResponse_ServingStatus

Values:

enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_UNKNOWN

enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVING

enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_NOT_SERVING

enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVICE_UNKNOWN

enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_HealthCheckResponse_ServingStatus_INT_MIN_SENTINEL_DO_NOT_USE_

enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_HealthCheckResponse_ServingStatus_INT_MAX_SENTINEL_DO_NOT_USE_
