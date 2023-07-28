Enum HealthCheckResponse_ServingStatus
Defined in File health_checking.pb.h
enum grpc::health::v1::HealthCheckResponse_ServingStatus
Values:
- enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_UNKNOWN
- enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVING
- enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_NOT_SERVING
- enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVICE_UNKNOWN
- enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_HealthCheckResponse_ServingStatus_INT_MIN_SENTINEL_DO_NOT_USE_
- enumerator HealthCheckResponse_ServingStatus_HealthCheckResponse_ServingStatus_INT_MAX_SENTINEL_DO_NOT_USE_