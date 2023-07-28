Class GXFResource
Defined in File gxf_resource.hpp
Base Types
public holoscan::Resource(Class Resource)
public holoscan::gxf::GXFComponent(Class GXFComponent)
Derived Types
public holoscan::Allocator(Class Allocator)
public holoscan::Receiver(Class Receiver)
public holoscan::StdComponentSerializer(Class StdComponentSerializer)
public holoscan::Transmitter(Class Transmitter)
public holoscan::VideoStreamSerializer(Class VideoStreamSerializer)
class GXFResource : public holoscan::Resource, public holoscan::gxf::GXFComponent
Subclassed by holoscan::Allocator, holoscan::Receiver, holoscan::StdComponentSerializer, holoscan::Transmitter, holoscan::VideoStreamSerializer
Public Functions
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline GXFResource(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
- GXFResource() = default
- GXFResource(const std::string &name, nvidia::gxf::Component *component)
- virtual void initialize() override
Initialize the component.
This method is called only once when the component is created for the first time, and use of light-weight initialization.
- template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>