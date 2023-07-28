Enum holoinfer_datatype

NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Enum Documentation

enum class holoscan::inference::holoinfer_datatype

Values:

enumerator hFloat
