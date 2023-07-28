Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
Menu
Docs Hub
Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Submit Search
Submit Search
NVIDIA Docs Hub Homepage
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Specialized Template Function GetEnumDescriptor< ::holoscan::service::IOType >
Specialized Template Function GetEnumDescriptor< ::holoscan::service::IOType >
Defined in
File connection_item.pb.h
Function Documentation
template
<
>
inline
const
EnumDescriptor
*
GetEnumDescriptor
<
::
holoscan
::
service
::
IOType
>
(
)
© Copyright 2022-2023, NVIDIA.
Last updated on Jul 28, 2023
Close
content here