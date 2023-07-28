Function holoscan::utils::multiai_transmit_data_per_model
Defined in File holoinfer_utils.hpp
- gxf_result_t holoscan::utils::multiai_transmit_data_per_model(gxf_context_t &cont, const HoloInfer::Mappings &model_to_tensor_map, HoloInfer::DataMap &input_data_map, OutputContext &op_output, const std::vector<std::string> &out_tensors, HoloInfer::DimType &tensor_out_dims_map, bool cuda_buffer_in, bool cuda_buffer_out, const nvidia::gxf::PrimitiveType &element_type, const nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator> &allocator_, const std::string &module)