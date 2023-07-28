Program Listing for File forward_def.hpp
↰ Return to documentation for file (
include/holoscan/core/forward_def.hpp)
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2022-2023 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef HOLOSCAN_CORE_FORWARD_DEF_HPP
#define HOLOSCAN_CORE_FORWARD_DEF_HPP
#include <cinttypes>
namespace holoscan {
class Application;
class Arg;
class ArgumentSetter;
enum class ArgContainerType : uint8_t;
enum class ArgElementType;
class ArgList;
class ArgType;
class Condition;
enum class ConditionType;
class Config;
class Component;
class ComponentSpec;
class ExecutionContext;
class ExtensionManager;
class Executor;
class Fragment;
enum class FlowType;
class Graph;
class GXFParameterAdaptor;
class InputContext;
class IOSpec;
class Logger;
class Message;
class Operator;
class OperatorSpec;
class OutputContext;
template <typename ValueT>
class MetaParameter;
template <typename ValueT>
using Parameter = MetaParameter<ValueT>;
class ParameterWrapper;
enum class ParameterFlag;
class Resource;
// holoscan::gxf
namespace gxf {
class Entity;
class GXFComponent;
class GXFCondition;
class GXFInputContext;
class GXFOutputContext;
class GXFResource;
class GXFExtensionManager;
} // namespace gxf
// holoscan::ops
namespace ops {
class GXFOperator;
}
// Conditions
class BooleanCondition;
class CountCondition;
class DownstreamMessageAffordableCondition;
class MessageAvailableCondition;
// Resources
class Allocator;
class BlockMemoryPool;
class CudaStreamPool;
class StdComponentSerializer;
class UnboundedAllocator;
class VideoStreamSerializer;
// Domain objects
class Tensor;
} // namespace holoscan
namespace YAML {
class Node;
} // namespace YAML
#endif/* HOLOSCAN_CORE_FORWARD_DEF_HPP */