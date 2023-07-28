Program Listing for File app_worker.grpc.pb.cc
↰ Return to documentation for file (
src/core/services/generated/app_worker.grpc.pb.cc)
// Generated by the gRPC C++ plugin.
// If you make any local change, they will be lost.
// source: app_worker.proto
#include "app_worker.pb.h"
#include "app_worker.grpc.pb.h"
#include <functional>
#include <grpcpp/support/async_stream.h>
#include <grpcpp/support/async_unary_call.h>
#include <grpcpp/impl/channel_interface.h>
#include <grpcpp/impl/client_unary_call.h>
#include <grpcpp/support/client_callback.h>
#include <grpcpp/support/message_allocator.h>
#include <grpcpp/support/method_handler.h>
#include <grpcpp/impl/rpc_service_method.h>
#include <grpcpp/support/server_callback.h>
#include <grpcpp/impl/server_callback_handlers.h>
#include <grpcpp/server_context.h>
#include <grpcpp/impl/service_type.h>
#include <grpcpp/support/sync_stream.h>
namespace holoscan {
namespace service {
static const char* AppWorker_method_names[] = {
"/holoscan.service.AppWorker/AvailablePorts",
"/holoscan.service.AppWorker/FragmentExecution",
};
std::unique_ptr< AppWorker::Stub> AppWorker::NewStub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options) {
(void)options;
std::unique_ptr< AppWorker::Stub> stub(new AppWorker::Stub(channel, options));
return stub;
}
AppWorker::Stub::Stub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options)
: channel_(channel), rpcmethod_AvailablePorts_(AppWorker_method_names[0], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC, channel)
, rpcmethod_FragmentExecution_(AppWorker_method_names[1], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC, channel)
{}
::grpc::Status AppWorker::Stub::AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) {
return ::grpc::internal::BlockingUnaryCall< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), rpcmethod_AvailablePorts_, context, request, response);
}
void AppWorker::Stub::async::AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)> f) {
::grpc::internal::CallbackUnaryCall< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_AvailablePorts_, context, request, response, std::move(f));
}
void AppWorker::Stub::async::AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) {
::grpc::internal::ClientCallbackUnaryFactory::Create< ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_AvailablePorts_, context, request, response, reactor);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AppWorker::Stub::PrepareAsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return ::grpc::internal::ClientAsyncResponseReaderHelper::Create< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), cq, rpcmethod_AvailablePorts_, context, request);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AppWorker::Stub::AsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
auto* result =
this->PrepareAsyncAvailablePortsRaw(context, request, cq);
result->StartCall();
return result;
}
::grpc::Status AppWorker::Stub::FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) {
return ::grpc::internal::BlockingUnaryCall< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), rpcmethod_FragmentExecution_, context, request, response);
}
void AppWorker::Stub::async::FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)> f) {
::grpc::internal::CallbackUnaryCall< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_FragmentExecution_, context, request, response, std::move(f));
}
void AppWorker::Stub::async::FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) {
::grpc::internal::ClientCallbackUnaryFactory::Create< ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_FragmentExecution_, context, request, response, reactor);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AppWorker::Stub::PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return ::grpc::internal::ClientAsyncResponseReaderHelper::Create< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), cq, rpcmethod_FragmentExecution_, context, request);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AppWorker::Stub::AsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
auto* result =
this->PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(context, request, cq);
result->StartCall();
return result;
}
AppWorker::Service::Service() {
AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
AppWorker_method_names[0],
::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC,
new ::grpc::internal::RpcMethodHandler< AppWorker::Service, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(
[](AppWorker::Service* service,
::grpc::ServerContext* ctx,
const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* req,
::holoscan::service::AvailablePortsResponse* resp) {
return service->AvailablePorts(ctx, req, resp);
}, this)));
AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
AppWorker_method_names[1],
::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC,
new ::grpc::internal::RpcMethodHandler< AppWorker::Service, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(
[](AppWorker::Service* service,
::grpc::ServerContext* ctx,
const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* req,
::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* resp) {
return service->FragmentExecution(ctx, req, resp);
}, this)));
}
AppWorker::Service::~Service() {
}
::grpc::Status AppWorker::Service::AvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) {
(void) context;
(void) request;
(void) response;
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
::grpc::Status AppWorker::Service::FragmentExecution(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) {
(void) context;
(void) request;
(void) response;
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
} // namespace holoscan
} // namespace service