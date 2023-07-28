NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1  Program Listing for File app_worker.grpc.pb.cc

Program Listing for File app_worker.grpc.pb.cc

Return to documentation for file (src/core/services/generated/app_worker.grpc.pb.cc)

Copy
Copied!
            

            
// Generated by the gRPC C++ plugin.
// If you make any local change, they will be lost.
// source: app_worker.proto

#include "app_worker.pb.h"
#include "app_worker.grpc.pb.h"

#include <functional>
#include <grpcpp/support/async_stream.h>
#include <grpcpp/support/async_unary_call.h>
#include <grpcpp/impl/channel_interface.h>
#include <grpcpp/impl/client_unary_call.h>
#include <grpcpp/support/client_callback.h>
#include <grpcpp/support/message_allocator.h>
#include <grpcpp/support/method_handler.h>
#include <grpcpp/impl/rpc_service_method.h>
#include <grpcpp/support/server_callback.h>
#include <grpcpp/impl/server_callback_handlers.h>
#include <grpcpp/server_context.h>
#include <grpcpp/impl/service_type.h>
#include <grpcpp/support/sync_stream.h>
namespace holoscan {
namespace service {

static const char* AppWorker_method_names[] = {
  "/holoscan.service.AppWorker/AvailablePorts",
  "/holoscan.service.AppWorker/FragmentExecution",
};

std::unique_ptr< AppWorker::Stub> AppWorker::NewStub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options) {
  (void)options;
  std::unique_ptr< AppWorker::Stub> stub(new AppWorker::Stub(channel, options));
  return stub;
}

AppWorker::Stub::Stub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options)
  : channel_(channel), rpcmethod_AvailablePorts_(AppWorker_method_names[0], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC, channel)
  , rpcmethod_FragmentExecution_(AppWorker_method_names[1], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC, channel)
  {}

::grpc::Status AppWorker::Stub::AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) {
  return ::grpc::internal::BlockingUnaryCall< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), rpcmethod_AvailablePorts_, context, request, response);
}

void AppWorker::Stub::async::AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)> f) {
  ::grpc::internal::CallbackUnaryCall< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_AvailablePorts_, context, request, response, std::move(f));
}

void AppWorker::Stub::async::AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) {
  ::grpc::internal::ClientCallbackUnaryFactory::Create< ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_AvailablePorts_, context, request, response, reactor);
}

::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AppWorker::Stub::PrepareAsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
  return ::grpc::internal::ClientAsyncResponseReaderHelper::Create< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), cq, rpcmethod_AvailablePorts_, context, request);
}

::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AppWorker::Stub::AsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
  auto* result =
    this->PrepareAsyncAvailablePortsRaw(context, request, cq);
  result->StartCall();
  return result;
}

::grpc::Status AppWorker::Stub::FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) {
  return ::grpc::internal::BlockingUnaryCall< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), rpcmethod_FragmentExecution_, context, request, response);
}

void AppWorker::Stub::async::FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)> f) {
  ::grpc::internal::CallbackUnaryCall< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_FragmentExecution_, context, request, response, std::move(f));
}

void AppWorker::Stub::async::FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) {
  ::grpc::internal::ClientCallbackUnaryFactory::Create< ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_FragmentExecution_, context, request, response, reactor);
}

::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AppWorker::Stub::PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
  return ::grpc::internal::ClientAsyncResponseReaderHelper::Create< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), cq, rpcmethod_FragmentExecution_, context, request);
}

::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AppWorker::Stub::AsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
  auto* result =
    this->PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(context, request, cq);
  result->StartCall();
  return result;
}

AppWorker::Service::Service() {
  AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
      AppWorker_method_names[0],
      ::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC,
      new ::grpc::internal::RpcMethodHandler< AppWorker::Service, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(
          [](AppWorker::Service* service,
             ::grpc::ServerContext* ctx,
             const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* req,
             ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* resp) {
               return service->AvailablePorts(ctx, req, resp);
             }, this)));
  AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
      AppWorker_method_names[1],
      ::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC,
      new ::grpc::internal::RpcMethodHandler< AppWorker::Service, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(
          [](AppWorker::Service* service,
             ::grpc::ServerContext* ctx,
             const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* req,
             ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* resp) {
               return service->FragmentExecution(ctx, req, resp);
             }, this)));
}

AppWorker::Service::~Service() {
}

::grpc::Status AppWorker::Service::AvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) {
  (void) context;
  (void) request;
  (void) response;
  return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}

::grpc::Status AppWorker::Service::FragmentExecution(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) {
  (void) context;
  (void) request;
  (void) response;
  return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}


}  // namespace holoscan
}  // namespace service

© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Jul 28, 2023
content here