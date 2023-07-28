Program Listing for File app_worker.grpc.pb.h

// Generated by the gRPC C++ plugin. // If you make any local change, they will be lost. // source: app_worker.proto // Original file comments: // // SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2023 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. // SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 // // Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); // you may not use this file except in compliance with the License. // You may obtain a copy of the License at // // http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 // // Unless required by applicable law or agreed to in writing, software // distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, // WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. // See the License for the specific language governing permissions and // limitations under the License. // #ifndef GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED #define GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED #include "app_worker.pb.h" #include <functional> #include <grpcpp/generic/async_generic_service.h> #include <grpcpp/support/async_stream.h> #include <grpcpp/support/async_unary_call.h> #include <grpcpp/support/client_callback.h> #include <grpcpp/client_context.h> #include <grpcpp/completion_queue.h> #include <grpcpp/support/message_allocator.h> #include <grpcpp/support/method_handler.h> #include <grpcpp/impl/proto_utils.h> #include <grpcpp/impl/rpc_method.h> #include <grpcpp/support/server_callback.h> #include <grpcpp/impl/server_callback_handlers.h> #include <grpcpp/server_context.h> #include <grpcpp/impl/service_type.h> #include <grpcpp/support/status.h> #include <grpcpp/support/stub_options.h> #include <grpcpp/support/sync_stream.h> namespace holoscan { namespace service { class AppWorker final { public: static constexpr char const* service_full_name() { return "holoscan.service.AppWorker"; } class StubInterface { public: virtual ~StubInterface() {} virtual ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) = 0; std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(AsyncAvailablePortsRaw(context, request, cq)); } std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(PrepareAsyncAvailablePortsRaw(context, request, cq)); } virtual ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) = 0; std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(AsyncFragmentExecutionRaw(context, request, cq)); } std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(context, request, cq)); } class async_interface { public: virtual ~async_interface() {} virtual void AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0; virtual void AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) = 0; virtual void FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0; virtual void FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) = 0; }; typedef class async_interface experimental_async_interface; virtual class async_interface* async() { return nullptr; } class async_interface* experimental_async() { return async(); } private: virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0; virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* PrepareAsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0; virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0; virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0; }; class Stub final : public StubInterface { public: Stub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options = ::grpc::StubOptions()); ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) override; std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(AsyncAvailablePortsRaw(context, request, cq)); } std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(PrepareAsyncAvailablePortsRaw(context, request, cq)); } ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) override; std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(AsyncFragmentExecutionRaw(context, request, cq)); } std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) { return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(context, request, cq)); } class async final : public StubInterface::async_interface { public: void AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) override; void AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) override; void FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) override; void FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) override; private: friend class Stub; explicit async(Stub* stub): stub_(stub) { } Stub* stub() { return stub_; } Stub* stub_; }; class async* async() override { return &async_stub_; } private: std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface> channel_; class async async_stub_{this}; ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override; ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* PrepareAsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override; ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override; ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override; const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_AvailablePorts_; const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_FragmentExecution_; }; static std::unique_ptr<Stub> NewStub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options = ::grpc::StubOptions()); class Service : public ::grpc::Service { public: Service(); virtual ~Service(); virtual ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response); virtual ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response); }; template <class BaseClass> class WithAsyncMethod_AvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithAsyncMethod_AvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodAsync(0); } ~WithAsyncMethod_AvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } void RequestAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) { ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(0, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag); } }; template <class BaseClass> class WithAsyncMethod_FragmentExecution : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithAsyncMethod_FragmentExecution() { ::grpc::Service::MarkMethodAsync(1); } ~WithAsyncMethod_FragmentExecution() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } void RequestFragmentExecution(::grpc::ServerContext* context, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) { ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(1, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag); } }; typedef WithAsyncMethod_AvailablePorts<WithAsyncMethod_FragmentExecution<Service > > AsyncService; template <class BaseClass> class WithCallbackMethod_AvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithCallbackMethod_AvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodCallback(0, new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>( [this]( ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) { return this->AvailablePorts(context, request, response); }));} void SetMessageAllocatorFor_AvailablePorts( ::grpc::MessageAllocator< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* allocator) { ::grpc::internal::MethodHandler* const handler = ::grpc::Service::GetHandler(0); static_cast<::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>*>(handler) ->SetMessageAllocator(allocator); } ~WithCallbackMethod_AvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* AvailablePorts( ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) { return nullptr; } }; template <class BaseClass> class WithCallbackMethod_FragmentExecution : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithCallbackMethod_FragmentExecution() { ::grpc::Service::MarkMethodCallback(1, new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>( [this]( ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) { return this->FragmentExecution(context, request, response); }));} void SetMessageAllocatorFor_FragmentExecution( ::grpc::MessageAllocator< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* allocator) { ::grpc::internal::MethodHandler* const handler = ::grpc::Service::GetHandler(1); static_cast<::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>*>(handler) ->SetMessageAllocator(allocator); } ~WithCallbackMethod_FragmentExecution() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* FragmentExecution( ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) { return nullptr; } }; typedef WithCallbackMethod_AvailablePorts<WithCallbackMethod_FragmentExecution<Service > > CallbackService; typedef CallbackService ExperimentalCallbackService; template <class BaseClass> class WithGenericMethod_AvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithGenericMethod_AvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodGeneric(0); } ~WithGenericMethod_AvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } }; template <class BaseClass> class WithGenericMethod_FragmentExecution : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithGenericMethod_FragmentExecution() { ::grpc::Service::MarkMethodGeneric(1); } ~WithGenericMethod_FragmentExecution() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } }; template <class BaseClass> class WithRawMethod_AvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithRawMethod_AvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodRaw(0); } ~WithRawMethod_AvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } void RequestAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::ByteBuffer>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) { ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(0, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag); } }; template <class BaseClass> class WithRawMethod_FragmentExecution : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithRawMethod_FragmentExecution() { ::grpc::Service::MarkMethodRaw(1); } ~WithRawMethod_FragmentExecution() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } void RequestFragmentExecution(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::ByteBuffer>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) { ::grpc::Service::RequestAsyncUnary(1, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag); } }; template <class BaseClass> class WithRawCallbackMethod_AvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithRawCallbackMethod_AvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(0, new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>( [this]( ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ByteBuffer* response) { return this->AvailablePorts(context, request, response); })); } ~WithRawCallbackMethod_AvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* AvailablePorts( ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/, ::grpc::ByteBuffer* /*response*/) { return nullptr; } }; template <class BaseClass> class WithRawCallbackMethod_FragmentExecution : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithRawCallbackMethod_FragmentExecution() { ::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(1, new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>( [this]( ::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ByteBuffer* response) { return this->FragmentExecution(context, request, response); })); } ~WithRawCallbackMethod_FragmentExecution() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable synchronous version of this method ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* FragmentExecution( ::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/, ::grpc::ByteBuffer* /*response*/) { return nullptr; } }; template <class BaseClass> class WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts() { ::grpc::Service::MarkMethodStreamed(0, new ::grpc::internal::StreamedUnaryHandler< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>( [this](::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* streamer) { return this->StreamedAvailablePorts(context, streamer); })); } ~WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable regular version of this method ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } // replace default version of method with streamed unary virtual ::grpc::Status StreamedAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest,::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* server_unary_streamer) = 0; }; template <class BaseClass> class WithStreamedUnaryMethod_FragmentExecution : public BaseClass { private: void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {} public: WithStreamedUnaryMethod_FragmentExecution() { ::grpc::Service::MarkMethodStreamed(1, new ::grpc::internal::StreamedUnaryHandler< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>( [this](::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* streamer) { return this->StreamedFragmentExecution(context, streamer); })); } ~WithStreamedUnaryMethod_FragmentExecution() override { BaseClassMustBeDerivedFromService(this); } // disable regular version of this method ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override { abort(); return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, ""); } // replace default version of method with streamed unary virtual ::grpc::Status StreamedFragmentExecution(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest,::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* server_unary_streamer) = 0; }; typedef WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_FragmentExecution<Service > > StreamedUnaryService; typedef Service SplitStreamedService; typedef WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_FragmentExecution<Service > > StreamedService; }; } // namespace service } // namespace holoscan #endif// GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED