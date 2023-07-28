Program Listing for File app_worker.grpc.pb.h
// Generated by the gRPC C++ plugin.
// If you make any local change, they will be lost.
// source: app_worker.proto
// Original file comments:
//
// SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2023 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
//
#ifndef GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED
#define GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED
#include "app_worker.pb.h"
#include <functional>
#include <grpcpp/generic/async_generic_service.h>
#include <grpcpp/support/async_stream.h>
#include <grpcpp/support/async_unary_call.h>
#include <grpcpp/support/client_callback.h>
#include <grpcpp/client_context.h>
#include <grpcpp/completion_queue.h>
#include <grpcpp/support/message_allocator.h>
#include <grpcpp/support/method_handler.h>
#include <grpcpp/impl/proto_utils.h>
#include <grpcpp/impl/rpc_method.h>
#include <grpcpp/support/server_callback.h>
#include <grpcpp/impl/server_callback_handlers.h>
#include <grpcpp/server_context.h>
#include <grpcpp/impl/service_type.h>
#include <grpcpp/support/status.h>
#include <grpcpp/support/stub_options.h>
#include <grpcpp/support/sync_stream.h>
namespace holoscan {
namespace service {
class AppWorker final {
public:
static constexpr char const* service_full_name() {
return "holoscan.service.AppWorker";
}
class StubInterface {
public:
virtual ~StubInterface() {}
virtual ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) = 0;
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(AsyncAvailablePortsRaw(context, request, cq));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(PrepareAsyncAvailablePortsRaw(context, request, cq));
}
virtual ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) = 0;
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(AsyncFragmentExecutionRaw(context, request, cq));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(context, request, cq));
}
class async_interface {
public:
virtual ~async_interface() {}
virtual void AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0;
virtual void AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) = 0;
virtual void FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0;
virtual void FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) = 0;
};
typedef class async_interface experimental_async_interface;
virtual class async_interface* async() { return nullptr; }
class async_interface* experimental_async() { return async(); }
private:
virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* PrepareAsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
};
class Stub final : public StubInterface {
public:
Stub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options = ::grpc::StubOptions());
::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) override;
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(AsyncAvailablePortsRaw(context, request, cq));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>>(PrepareAsyncAvailablePortsRaw(context, request, cq));
}
::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) override;
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(AsyncFragmentExecutionRaw(context, request, cq));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncFragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>>(PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(context, request, cq));
}
class async final :
public StubInterface::async_interface {
public:
void AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) override;
void AvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) override;
void FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) override;
void FragmentExecution(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) override;
private:
friend class Stub;
explicit async(Stub* stub): stub_(stub) { }
Stub* stub() { return stub_; }
Stub* stub_;
};
class async* async() override { return &async_stub_; }
private:
std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface> channel_;
class async async_stub_{this};
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* PrepareAsyncAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* PrepareAsyncFragmentExecutionRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_AvailablePorts_;
const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_FragmentExecution_;
};
static std::unique_ptr<Stub> NewStub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options = ::grpc::StubOptions());
class Service : public ::grpc::Service {
public:
Service();
virtual ~Service();
virtual ::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response);
virtual ::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response);
};
template <class BaseClass>
class WithAsyncMethod_AvailablePorts : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithAsyncMethod_AvailablePorts() {
::grpc::Service::MarkMethodAsync(0);
}
~WithAsyncMethod_AvailablePorts() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
void RequestAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
::grpc::Service::RequestAsyncUnary(0, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
}
};
template <class BaseClass>
class WithAsyncMethod_FragmentExecution : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithAsyncMethod_FragmentExecution() {
::grpc::Service::MarkMethodAsync(1);
}
~WithAsyncMethod_FragmentExecution() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
void RequestFragmentExecution(::grpc::ServerContext* context, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
::grpc::Service::RequestAsyncUnary(1, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
}
};
typedef WithAsyncMethod_AvailablePorts<WithAsyncMethod_FragmentExecution<Service > > AsyncService;
template <class BaseClass>
class WithCallbackMethod_AvailablePorts : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithCallbackMethod_AvailablePorts() {
::grpc::Service::MarkMethodCallback(0,
new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>(
[this](
::grpc::CallbackServerContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) { return this->AvailablePorts(context, request, response); }));}
void SetMessageAllocatorFor_AvailablePorts(
::grpc::MessageAllocator< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* allocator) {
::grpc::internal::MethodHandler* const handler = ::grpc::Service::GetHandler(0);
static_cast<::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>*>(handler)
->SetMessageAllocator(allocator);
}
~WithCallbackMethod_AvailablePorts() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* AvailablePorts(
::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) { return nullptr; }
};
template <class BaseClass>
class WithCallbackMethod_FragmentExecution : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithCallbackMethod_FragmentExecution() {
::grpc::Service::MarkMethodCallback(1,
new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>(
[this](
::grpc::CallbackServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) { return this->FragmentExecution(context, request, response); }));}
void SetMessageAllocatorFor_FragmentExecution(
::grpc::MessageAllocator< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* allocator) {
::grpc::internal::MethodHandler* const handler = ::grpc::Service::GetHandler(1);
static_cast<::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>*>(handler)
->SetMessageAllocator(allocator);
}
~WithCallbackMethod_FragmentExecution() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* FragmentExecution(
::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) { return nullptr; }
};
typedef WithCallbackMethod_AvailablePorts<WithCallbackMethod_FragmentExecution<Service > > CallbackService;
typedef CallbackService ExperimentalCallbackService;
template <class BaseClass>
class WithGenericMethod_AvailablePorts : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithGenericMethod_AvailablePorts() {
::grpc::Service::MarkMethodGeneric(0);
}
~WithGenericMethod_AvailablePorts() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
};
template <class BaseClass>
class WithGenericMethod_FragmentExecution : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithGenericMethod_FragmentExecution() {
::grpc::Service::MarkMethodGeneric(1);
}
~WithGenericMethod_FragmentExecution() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
};
template <class BaseClass>
class WithRawMethod_AvailablePorts : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithRawMethod_AvailablePorts() {
::grpc::Service::MarkMethodRaw(0);
}
~WithRawMethod_AvailablePorts() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
void RequestAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::ByteBuffer>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
::grpc::Service::RequestAsyncUnary(0, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
}
};
template <class BaseClass>
class WithRawMethod_FragmentExecution : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithRawMethod_FragmentExecution() {
::grpc::Service::MarkMethodRaw(1);
}
~WithRawMethod_FragmentExecution() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
void RequestFragmentExecution(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::ByteBuffer>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
::grpc::Service::RequestAsyncUnary(1, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
}
};
template <class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_AvailablePorts : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithRawCallbackMethod_AvailablePorts() {
::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(0,
new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>(
[this](
::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ByteBuffer* response) { return this->AvailablePorts(context, request, response); }));
}
~WithRawCallbackMethod_AvailablePorts() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* AvailablePorts(
::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/, ::grpc::ByteBuffer* /*response*/) { return nullptr; }
};
template <class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_FragmentExecution : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithRawCallbackMethod_FragmentExecution() {
::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(1,
new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>(
[this](
::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ByteBuffer* response) { return this->FragmentExecution(context, request, response); }));
}
~WithRawCallbackMethod_FragmentExecution() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* FragmentExecution(
::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/, ::grpc::ByteBuffer* /*response*/) { return nullptr; }
};
template <class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts() {
::grpc::Service::MarkMethodStreamed(0,
new ::grpc::internal::StreamedUnaryHandler<
::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>(
[this](::grpc::ServerContext* context,
::grpc::ServerUnaryStreamer<
::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* streamer) {
return this->StreamedAvailablePorts(context,
streamer);
}));
}
~WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable regular version of this method
::grpc::Status AvailablePorts(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* /*request*/, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
// replace default version of method with streamed unary
virtual ::grpc::Status StreamedAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest,::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* server_unary_streamer) = 0;
};
template <class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_FragmentExecution : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithStreamedUnaryMethod_FragmentExecution() {
::grpc::Service::MarkMethodStreamed(1,
new ::grpc::internal::StreamedUnaryHandler<
::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>(
[this](::grpc::ServerContext* context,
::grpc::ServerUnaryStreamer<
::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* streamer) {
return this->StreamedFragmentExecution(context,
streamer);
}));
}
~WithStreamedUnaryMethod_FragmentExecution() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable regular version of this method
::grpc::Status FragmentExecution(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* /*request*/, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
// replace default version of method with streamed unary
virtual ::grpc::Status StreamedFragmentExecution(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest,::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* server_unary_streamer) = 0;
};
typedef WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_FragmentExecution<Service > > StreamedUnaryService;
typedef Service SplitStreamedService;
typedef WithStreamedUnaryMethod_AvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_FragmentExecution<Service > > StreamedService;
};
} // namespace service
} // namespace holoscan
#endif// GRPC_app_5fworker_2eproto__INCLUDED