NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1  Typedef holoscan::inference::DimType

Typedef holoscan::inference::DimType

Typedef Documentation

using holoscan::inference::DimType = std::map<std::string, std::vector<int64_t>>
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Jul 28, 2023
content here