Typedef holoscan::inference::Mappings

Typedef Documentation

using holoscan::inference::Mappings = std::map<std::string, std::string>
