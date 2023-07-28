Topics
Docs Hub
NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Typedef holoscan::inference::TimePoint
Typedef holoscan::inference::TimePoint
Defined in
File holoinfer_constants.hpp
Typedef Documentation
using
holoscan
::
inference
::
TimePoint
=
std
::
chrono
::
steady_clock
::
time_point
© Copyright 2022-2023, NVIDIA.
Last updated on Jul 28, 2023
