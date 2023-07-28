Typedef holoscan::is_array_t

NVIDIA Holoscan SDK v0.5.1
Typedef Documentation

template<typename T>
using holoscan::is_array_t = typename is_array<T>::type
